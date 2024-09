Ato contra Moraes na Praça Portugal teve André e Girão

Foto: Samuel Setubal ANDRÉ Fernandes na manifestação de 7 de setembro contra Moraes

Candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) criticou adversários na disputa e disse que está liderando a corrida para a sucessão de José Sarto (PDT), que tenta a reeleição.

Segundo o deputado federal bolsonarista, “o povo está percebendo quem realmente é uma mudança verdadeira”, uma vez que o “outro lado apenas finge, mas fazem parte do mesmo time e partilham da mesma mesa”.

Sem se referir nominalmente a ninguém, o concorrente ao Executivo municipal projetou que sua liderança nas pesquisas de intenção de voto “já seria natural, mas para mim a melhor pesquisa é a de rua, e nessa estamos liderando”.

André foi um dos participantes da briga pela Prefeitura a marcar presença no ato do 7 de setembro realizado no sábado último, na Praça Portugal, na capital cearense. O espaço, que reuniu apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi o epicentro das manifestações a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016.

Depois disso, o logradouro se converteu no ponto de encontro de eleitores de Bolsonaro na sua candidatura ao Planalto em 2018, da qual saiu vitorioso.

No 7/9, a praça estava apenas parcialmente ocupada, durante as comemorações pelo dia da independência. Nela predominaram faixas com mensagens contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, que preside o inquérito das fake news contra Bolsonaro e seus apoiadores e cuja decisão suspendeu a rede social “X”, o antigo Twitter.

Eduardo Girão em ato de 7 de setembro na Praça Portugal, contra Alexandre de Moraes Crédito: Divulgação/assessoria Eduardo Girão

Por lá também passou o candidato à Prefeitura Eduardo Girão, do Novo. Em vídeo gravado para as redes sociais, ele classificou o ato de "muito firme". Destacou também não haver apenas uma corrente ideológica. "Com a participação de pessoas inclusive com pensamentos políticos diferentes", ressaltou.

O senador informou que estará na segunda-feira, 9, em Brasília, quando será protocolado no Senado o edido de impeachment de Moraes. "Hoje aqui o cearense veio dizer não à ditadura, veio pedir o impeachment de Alexandre de Moraes", ressaltou.

André Fernandes, Girão e Capitão Wagner (União Brasil) travam queda de braço pelo mesmo eleitorado conservador na cidade. De acordo com os levantamentos de voto, Wagner e André vêm levando a melhor, por enquanto.

Do trio, o ex-deputado federal segue à frente, conforme sondagem do Datafolha mais recente. O postulante é seguido por Sarto, André e Evandro Leitão, do PT.

A menos de 30 dias do 1º turno, Fernandes não se manifesta sobre qualquer predileção quanto a um adversário num eventual 2º turno.