Capitão Wagner faz carreata e aposta em evitar ataques para se diferenciar

O candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) esteve na manhã deste domingo, 8, em carreata de campanha, que saiu do Centro Cultural Dragão do Mar em direção à Praia do Futuro. Em conversa com O POVO, ele afirmou que a estratégia será manter uma campanha propositiva e sem focar em ataques aos adversários.



“O trabalho está muito bem conduzido, é uma campanha alegre, uma campanha pacífica, uma campanha propositiva. Onde a gente chega, as pessoas nos dizem isso. Enquanto os outros candidatos atacam, agridem, a nossa campanha propõe. A gente tem dividido esforços, a Edilene (vice na chapa) vai para um lado, eu vou para outro, os nossos deputados também, a cidade está tomada por essa ‘onda azul’ e a gente está convicto que estamos no caminho certo”, afirmou.

Exemplo dos candidatos

O Wagner disse ter havido no sábado uma agressão por parte de um militante de outra candidatura a um militante da campanha dele, com agressão verbal e destruição de bandeiras.

“Isso é lamentável. Os candidatos a prefeito têm que dar exemplo, respeitando as leis, respeitando também a militância adversária, respeitando os demais adversários. A crítica é normal no processo política, mas a crítica não pode ser pessoal, apresentar o problema, a solução e assim que gente irá conduzir durante esses 28 dias que restam de campanha.

Carreata de campanha do candidato Capitão Wagner Crédito: Divulgação Ascom CW

Expectativa de ampliar número de cadeiras na CMF

Presente no evento, o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) comentou as metas do partido, acreditando que podem ser conseguidas até seis cadeiras na Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza.

"O plano é conseguirmos fazer cinco vereadores, a depender do desemprenho de alguns candidatos que têm perspectiva de fazer um bom resultado, esse número pode até chegar a seis vereadores, mas a meta básica é fazer cinco, o mesmo número que nós fizemos na última eleição", explicou.

Reginauro comentou também sobre o partido ter candidaturas de primeira viagem, mas com bom desempenho esperado. "A gente tem candidatos, como a Kamila Cardoso, que vem de duas campanhas, uma como vice para governo e uma como senadora, mas será a primeira campanha em que ela vai ser testada direto, então você não tem ainda cravar até aonde vai o alcance da Kamila. Dependendo do sucesso, pode contribuir para ampliarmos nosso resultado", disse.

Para ele, partido tem também nomes fortes para tirar grande votação. "Temos ainda volta do deputado Soldado Noélio para a Câmara Municipal, o vereador Márcio Martins está fazendo um excelente trabalho, o neto do Roberto Pessoa tem um peso forte. A chapa está muito boa e temos também bons nomes de primeira viagem e estamos acreditando que possamos ter um grande resultado".