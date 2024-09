Emília denuncia 3ª ameaça à campanha em Caucaia

Foto: Divulgação/assessoria de Emília Pessoa EMÍLIA diz que não se intimida e faz carreata com aliados no domingo

A candidata a prefeita de Caucaia, Emília Pessoa, denuncia ter sido alvo da terceira ameaça nesta campanha. Um muro do Município de segundo maior colégio eleitoral do Ceará foi pichado com a frase "bala na Emília". Indagada pelo O POVO, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) respondeu que a Polícia Civil apura denúncia de ameaça ocorrida na cidade.

A pasta salientou que o registro de Boletim de Ocorrência é importante para subsidiar apuração pela Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Presidente do PSDB no Ceará, Élcio Batista manifestou indignação com a nova ameaça e destacou que, desde o primeiro fato, a legenda acionou a Polícia Federal, o Ministério Público do Ceará e Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).

"O prefeito Vitor Valim e o governador Elmano fazem parte dessa política que abandonou o povo à própria sorte e abriu os territórios para o domínio do crime organizado", criticou Élcio, candidato a vice-prefeito de Fortaleza na chapa de José Sarto (PDT).

É o terceiro ato criminoso denunciado contra a candidatura de Emília na campanha. A Polícia Civil já havia cumprido 34 mandados de prisão preventiva na semana passada, com 25 pessoas presas — nove já estavam encarceradas. Os criminosos atentaram contra as campanhas de Emília Pessoa, Naumi Amorim (PSD) e de outras candidaturas.

Em 17 de agosto, Emília relatou disparos de arma de fogo em frente à residência onde mora. Ela estava no local em reunião com aliados. O POVO mostrou que a facção Massa Carcerária seria autora daquela ação criminosa.

A assessoria informou que a segunda intimidação ocorreu na quarta-feira, 4. Na agência de marketing que trabalha para a campanha da deputada, um equipamento de energia elétrica foi laçado e arrancado "brutalmente", o que gerou a queda de energia nna vizinhança.

Ao O POVO, a assessoria de Emília afirmou que ela não está intimidada com os ataques. A candidata saiu pelas ruas em carreata neste domingo. Emília andou por bairros tidos como inseguros.