Marçal azeda relação com Bolsonaro

Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP Snipers da Polícia Militar de São Paulo localizados em prédio durante ato com Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, na Avenida Paulista, em 7 de setembro de 2024

A participação relâmpago de Pablo Marçal (PRTB) no ato bolsonarista de 7 de Setembro na Avenida Paulista rendeu mais de uma dezena de cortes para as suas redes sociais, principal ativo do ex-coach na campanha eleitoral. Mas nem todo saldo foi positivo: a ida à manifestação azedou a relação do influenciador com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem Marçal estava flertando nas últimas semanas.

Bolsonaro divulgou uma nota acusando o candidato à Prefeitura de São Paulo de fazer "palanque às custas dos outros". O ex-presidente mencionou que Marçal tentou subir no trio elétrico ao fim do ato, mas foi barrado por "questões óbvias". Segundo Bolsonaro, o episódio foi o "único e lamentável incidente" da manifestação.

Marçal rebateu. "Como fazer palanque se não me deixaram subir no palanque? Eu fui para os braços do povo. Não tive fala nenhuma, só fui o único que foi para os braços do povo".