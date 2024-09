Rádio O POVO CBN Cariri inicia sabatinas em Juazeiro

Foto: FCO FONTENELE Juazeiro do Norte. Vista do Horto, onde fica estátua do Padre Cícero

A rádio O POVO CBN Cariri inicia nesta segunda-feira, 9, as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Serão entrevistados os três candidatos e a candidata na disputa. A primeira entrevista será com Sued Carvalho, da Unidade Popular (UP). As entrevistas ocorrerão a partir de 10 horas, dentro do programa O POVO no Rádio.

Juazeiro fica a 527 quilômetros de Fortaleza e é o maior município do Interior do Ceará. A eleição é ainda uma das mais estratégicas para o jogo do poder estadual.

Sued Carvalho é professora de História da rede pública estadual. Ela foi a primeira mulher trans presidente de diretório estadual de um partido no Brasil. No ano passado, ela assumiu a presidência da UP Ceará.

Na terça-feira, 10, será entrevistado o prefeito de Juazeiro do Norte e candidato à reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos). Na quarta-feira, 11, o entrevistado será Lino Alves (PCO). A série termina na sexta-feira, 13, com a entrevista com Fernando Santana (PT).

Na semana passada, a rádio O POVO CBN Cariri promoveu série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Barbalha e Crato.