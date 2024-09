Sabatinas O POVO com candidatos a prefeito de Eusébio começam nesta terça

Foto: FCO FONTENELE DR. Mauro e Dr. Júnior, candidatos a prefeito de Eusébio, já participaram de debate no O POVO e agora serão satatinados

Os candidatos à Prefeitura de Eusébio começarão a ser sabatinados pelo O POVO terça-feira, 10. As entrevistas serão realizadas no podcast Jogo Político, no canal do YouTube do O POVO, a partir de 14 horas.

O candidato Dr. Júnior (PRD), representante da situação, será o entrevistado da terça-feira, 10. Dr. Mauro (União Brasil), opositor do grupo de Acilon Gonçalves (PL), atual prefeito, será sabatinado no dia seguinte, quarta-feira, 11. Os dois já estiveram frente a frente no debate realizado pelo O POVO em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará (OAB-CE), em 29 de agosto.

Entre 2013 e 2016, Dr. Júnior já foi prefeito do município da Região Metropolitana de Fortaleza, distante 21 quilômetros da Capital. Ele é sobrinho do prefeito, líder político de influência na banda leste da Região Metropolitana. O filho de Acilon, Bruno Gonçalves (PRD), é prefeito de Aquiraz e candidato à reeleição. A esposa de Acilon, Marta Gonçalves (PL), é deputada estadual, posto de Bruno e o própri Acilon já ocuparam.

Já Dr. Mauro já foi aliado do atual prefeito e chegou a ser secretário municipal de Esportes de Acilon, mas rompeu com o grupo governista. O candidato de oposição tem apoio do ex-prefeito Edson Sá (Republicanos), que chegou a lançar candidatura, mas retirou após ser considerado inapto pela Justiça Eleitoral. Sá indicou a filha, Leca Sá (PSB), como candidata a vice-prefeita na chapa de Júnior.

No debate realizado pelo O POVO, houve acusações de corrupção, questionamentos sobre as posturas políticas e ainda divergências sobre mobilidade urbana, segurança pública, emprego, educação e saúde.

Na próxima semana, a partir do dia 16, o Jogo Político irá sabatinar os candidatos a prefeito de Caucaia.

Sabatinas em Fortaleza



As sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza estão em andamento na Rádio O POVO CBN, sempre com início às 9h30min. Nesta segunda-feira, 9, o entrevistado será o candidato André Fernandes (PL).

Sabatinas no Cariri

A Rádio O POVO CBN Cariri já entrevistou os concorrentes ao Executivo de Barbalha e Crato. A partir desta segunda-feira, a emissora do Cariri começa a sabatinar os concorrentes ao Executivo da principal cidade do Interior: Juazeiro do Norte. Sued Carvalho, candidata pela Unidade Popular (UP), é a primeira entrevistada pelos jornalistas da emissora do Grupo O POVO.

Jogo Político: depois de Eusébio, Caucaia

O podcast Jogo Político passa a entrevistar os candidatos à Prefeitura de Caucaia a partir de 16 de setembro.

Ordem dos entrevistados e datas das entrevistas

Eusébio

Transmissão: podcast Jogo Político, às 14 horas

10/9: Dr. Júnior (PRD)

11/9: Dr. Mauro (União Brasil)

Fortaleza

Transmissão: Rádio O POVO CBN, às 9h30min

9/9: André Fernandes (PL)

10/9: George Lima (SD)

11/9: Eduardo Girão (Novo)

12/9: Zé Batista (PSTU)

Juazeiro do Norte

Transmissão: Rádio O POVO CBN Cariri, às 9h30min

9/9: Sued Carvalho (UP)

10/9: Glêdson Bezerra (Podemos)

11/9: Lino Alves (PCO)

13/9: Fernando Santana (PT)

Caucaia

Transmissão: podcast Jogo Político, às 14 horas

16/9: Emília Pessoa (PSDB)

17/9: Coronel Aginaldo (PL)

18/9: Waldemir Catanho (PT)

19/9: Naumi Amorim (PSD)

A ordem das entrevistas com todos os candidatos entrevistados por O POVO foi definida em sorteio.