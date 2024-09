Sarto faz carreata e diz que Elmano precisa viajar menos e governar mais

Foto: Marcelo Bloc O POVO Sarto ao lado de Élcio Batista, Roberto Cláudio e Ciro Gomes durante carreata em Fortaleza

O prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto (PDT) realizou carreata na manhã deste domingo, 8, partindo da Av. Alberto Craveiro com destino à Praia do Futuro, passando por Montese, Joaquim Távora, Aldeota e Papicu.

Ele esteve acompanhado pelo candidato a vice, Élcio Batista (PSDB), o deputado federal e presidente do PDT no Ceará, André Figueiredo, o ex-prefeito Roberto Claudio e o ex-governador Ciro Gomes, além de candidatos a cadeiras na Câmara Municipal de Fortaleza.



SARTO ao lado de Élcio Batista e aliados durante carreata Crédito: Marcelo Bloc/O POVO

Em conversa com O POVO, Sarto rebateu entrevista do governador Elmano de Freitas (PT), realizada na última sexta-feira, 5, que afirmou que não se pode avaliar gestão de 3 anos e meio do prefeito com a própria, que ainda tem 1 ano e meio. O prefeito provocou, afirmando que Elmano precisa viajar menos e governar mais.

"O governador tem mais hora de voo do que urubu em cima de carniça. Eu, como prefeito da cidade por três anos e meio, viajei muito pouco. o governador precisa estar aqui para governar, por exemplo, colocar o hospital que está lá na Uece, com 664 leitos, para funcionar e não funciona, e fica querendo dar palpite na saúde de Fortaleza. É bom ele reativar as cirurgias do HGF (Hospital Geral de Fortaleza), porque nós estamos atendendo no IJF mais da metade da população que vem do interior do Estado", afirmou.

Havia grande concentração de veículos. Quando a carreata teve início, em frente ao Castelão às 10h30min, a fila de carros nas cias da Avenida Alberto Craveiro já chegava até o viaduto com a Avenida Carlos Jereissati, que dá acesso ao aeroporto.

Ser prefeito x fazer campanha

Sarto comentou ainda como tem conciliado o cargo de prefeito da cidade com a intensa agenda de campanha, restando menos de um mês para a eleição de 6 de outubro.

"A gente começa 7h30min da manhã, 8h30min eu vou para a Prefeitura, para despachar. Das 17 até às 21h30min a gente está trabalhando na campanha, todo dia. Quero agradecer a receptividade e o carinho que eu tenho sido recebido, principalmente na periferia da cidade, onde as pessoas estão percebendo essa mudança, que começou e não pode mais parar", explicou.

Roberto Claudio mostra empolgação

O ex-prefeito Roberto Claudio mostrou empolgação com a campanha do colega de legenda. "A onda amarela já se consolidou, a cidade está tomada pela alegria de uma campanha liderada pelo Sarto, ao mesmo tempo prestando contas da extraordinária obra realizada por ele e sinalizando um futuro de mais realizações", afirmou ao O POVO.

Roberto rechaçou a ideia de outros grupos políticos liderarem a cidade com a quarta maior população do país. "A cidade não pode correr riscos de retrocessos, de aventuras ou de um tipo de hegemonia de poder que não serve ao povo. É por isso que a candidatura do Sarto vem, a cada dia, se consolidando e crescendo mais", concluiu.

PDT pensando alto

Quem também esteve presente à carreata de Sarto foi o deputado estadual Antônio Henrique (PDT). Ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o pedetista falou das metas do partido para a eleição de outubro.

"Nós temos uma meta de chegarmos a 14 vagas. Não é fácil, mas pelo que nós estamos vendo na campanha, tem tudo para dar certo. O partido tem uma chapa completa, temos os candidatos que serão talvez os mais votados dos 43 vereadores", ressaltou.

O deputado mostrou muito otimismo na reeleição do aliado Sarto, mas ao mesmo tempo mantendo os 'pés no chão'. "A gente não pode achar já está ganho, não existe campanha ganha e nem perdida antes do dia 6 de outubro, mas o trabalho está sendo bem feito, eu tenho visto o nome do Sarto muito bem aceito em toda a cidade", concluiu.