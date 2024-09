André Fernandes promete acabar com Agefis e diminuir número de regionais

Foto: Samuel Setubal ANDRÉ foi o entrevistado de ontem na Rádio O POVO CBN

Candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes prometeu acabar com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), se eleito. Questionado sobre como seriam realizadom os serviços de fiscalização urbana municipal — como adimplência do pagamento da taxa de alvará e condições de funcionamento de empreendimentos —, ele respondeu: "Do jeito que foi durante 290 anos".

"A Agefis foi criada agora, na gestão Roberto Cláudio (em 2014). Antes disso, as fiscalizações partiam de agentes que estavam dentro de cada regional. Se tem algo referente a meio ambiente, tem a fiscalização de meio ambiente. Algo referente a finanças, tributos, taxas de alvará? Tem na regional um agente que vai fiscalizar aquela parte", defendeu Fernandes, durante sabatina realizada pelo O POVO, transmitida pela Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 9,

E seguiu: "Agora, a Prefeitura criar uma agência, que se chama Agefis, olha o nome, Agência de Fiscalização, que se você olhar no organograma da Prefeitura de Fortaleza, ela não está subordinada somente à Prefeitura de Fortaleza, me desculpe, isso é um absurdo", disse André Fernandes.

Conforme o candidato, as funções hoje desempenhadas pela Agefis seriam incorporadas por servidores ligados às regionais. Ele afirmou que a mudança não implicaria em perda de empregos de servidores no momento alocados na Agefis. Eles seriam realocados.

Fernandes disse que a prioridade de uma eventual gestão é reduzir o tamanho da máquina pública, inclusive com a redução do número de regionais. Nesse ponto da resposta, ele disse que o "saudoso Juraci", em menção ao ex-prefeito Juraci Magalhães, teve boa intenção ao criar as regionais, sendo a desburocratização dos serviços da Prefeitura a principal delas. Hoje, conforme Fernandes, as regionais tornam o ritmo da gestão mais lento.

"Não é tirar nada que o povo de Fortaleza já tem, pelo contrário, é dar aquilo que ele nunca teve. Como? Reduzindo cargos de primeiro e segundo escalão. Grandes estruturas. As regionais, que na época do saudoso Juraci foram uma ideia fantástica, quando quis criar as prefeiturinhas para desburocratizar a Prefeitura de Fortaleza, onde qualquer demanda fosse, fosse diretamente (resolvida) naquela regional, acabou criando um cabide de emprego e burocratizou mais ainda o serviço da Prefeitura de Fortaleza", criticou Fernandes, segundo quem o número de regionais, hoje em 12, voltará a ser seis.

Dra. Mayra como secretária de Saúde

Fernandes afirmou que a pasta da Saúde de Fortaleza seria gerida por Mayra Pinheiro em caso de vitória. Ele disse que outros secretários serão anunciados antes da votação em primeiro turno, 6 de outubro.

Médica e ex-secretária do Ministério da Saúde, ela ficou conhecida como “Capitã Cloroquina”. Nas eleições de 2022, conquistou 71.205 votos no Ceará. Entretanto, o número não foi suficiente para ser eleita deputada federal. Ela ficou como segunda suplente na Câmara dos Deputados, atrás da vereadora Priscila Costa (PL).





André Fernandes afirma que tornará Fortaleza "uma nova Dubai"

Candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL) afirmou durante sabatina promovida por O POVO, nesta segunda-feira, 9, querer fazer da capital "uma nova Dubai". Ele havia sido questionado sobre os chamados "superprédios" e os impactos destas construções na vida coletiva.

Assim como se concorda com o mecanismo da outorga onerosa, ou seja, com a cobrança estipulada pela Prefeitura de Fortaleza para a autorização das construções acima da altura máxima prevista em lei. Nos bairros Meireles e Aldeota, por exemplo, o limite de altura é de 72 metros, mas construtores pagam contrapartida ao Município para irem além.

"Se Fortaleza não tem mais capacidade de crescer para os lados, que cresça para cima. Agora nossa economia vai evoluir. Tornaremos nossa Fortaleza em uma nova Dubai", disse Fernandes aos jornalistas Jocélio Leal e Carlos Mazza, ambos colunistas do O POVO. "Como?", perguntou Jocélio.

"Através do turista, atraindo investimento, chamando a iniciativa privada. Nós temos riquezas naturais que o mundo daria tudo para ter. Nós temos mar, nós temos sol, nós temos vento, nós temos dunas, nós temos tudo. Nós temos capacidade de ser a capital mais rica do País", respondeu o candidato.

Fernandes ressaltou que Fortaleza é um destino buscado por turistas mesmo com as adversidades no campo da segurança pública. "É por causa do nosso potencial natural. Com o nosso potencial natural, nós temos capacidade, sim, de fazer uma nova Dubai", respondeu. Conforme o político, se a verticalização da Capital é um fenômeno restrito a áreas nobres, a gestão pode construir "um vertical" dentro de áreas periféricas.

Ele não afirmou, contudo, que objetivo teria. O bolsonarista detalhou proposta chamada "Cinturão da Prosperidade", pensada para atração de fluxo comercial. "Colocar ali um calçadão, vamos colocar banquinha, uma feira ali durante o dia, tarde e noite. Você leva emprego, leva renda".

Sempre que indagado sobre números que comprovassem a viabilidade das propostas, André Fernandes criticou a baixa transparência que, segundo ele, dificulta o trabalho dos adversários do prefeito José Sarto (PDT) na disputa. Assegurou, entretanto, que as iniciativas em eventual gestão dele serão precedidas por estudos de impacto. Outra delas, disse, serão as faixas exclusivas para motociclistas. Na avaliação dele, o ex-prefeito Roberto Cláudio e o atual, Sarto, construíram ciclovias e ciclofaixas visando prêmios internacionais.