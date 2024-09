Sued destaca classe trabalhadora e critica Glêdson e Santana

Foto: Denilson Rodrigues/O POVO CBN Cariri Sued Carvalho (UP) na Sabatina O POVO CBN Cariri

Candidata à Prefeitura de Juazeiro do Norte pela Unidade Popular, Sued Carvalho criticou seus opositores Glêdson Bezerra (Podemos) e Fernando Santana (PT), definindo as candidaturas como “exata mesma coisa”. Ela participou nesta segunda-feira, 9, de sabatina na Rádio O POVO CBN Cariri.



Sued explicou que a decisão por lançar a candidatura da UP veio por um entendimento que “não há alternativa para a classe trabalhadora de Juazeiro”. “Essa foi uma decisão coletiva. Não fui eu por uma vontade própria, querer ser prefeita, foi um projeto da Unidade Popular, nós percebemos que Glêdson Bezerra e Fernando Santana representam uma exata mesma coisa”, afirmou.

E completou: “A gente lançou essa candidatura também para (...) apresentar o nosso projeto e mostrar para a população de Juazeiro que uma nova forma de fazer política baseada nos interesses da classe trabalhadora é possível. Ela não precisa escolher entre austeridade fiscal e um projeto apoiado pelos bolsonaristas do Ceará, que é o Gladson, ou a frente Brasil da desesperança, do Fernando Santana”.



A candidata também ressaltou que uma das funções das eleições para a sua sigla é tornar a UP mais conhecida em Juazeiro do Norte. “De fato, para a grande população de Juazeiro, nós ainda não somos tão conhecidos. Estamos nesse processo tanto de construção da UP, quanto da apresentação do nosso nome”, explicou.



Moradia popular



Sued apresentou propostas para moradia popular e defendeu a construção de um “banco de moradia”, com crédito comunitário e um arquivo com relação de prédios e terrenos que podem ser destinados para o projeto.



“O estatuto da cidade é muito claro. Um prédio sem função social a prefeitura tem que buscar os donos, regularizar a situação, (caso) não regularizando a situação, a prefeitura já pode tomar posse desses prédios. É muito claro, e nós pretendemos construir um banco de moradia popular”, argumentou.



Educação sexual nas escolas



A candidata defendeu o ensino da educação sexual nas escolas e como o ensinamento básico da temática poderia ajudar na prevenção de casos de violência e na evasão escolar.



“A (importância) da educação sexual para que a criança saiba onde pode ser tocada, saiba o que é apropriado ou inapropriado que um adulto faça com ela. Nós queremos armar a criança para se proteger de situações de abuso e para adolescentes, acima de 15 anos, a importância das medidas de proteção”, explicou.



Sued também destacou a educação para a diversidade, com acolhimento para crianças e adolescentes LGBTQIAPN +. “Nós temos dados do próprio Ministério da Educação de que crianças e adolescentes LGBT não se sentem seguros na escola e o número de evasão desse grupo é maior (...) do que os alunos que não se identificam como pessoas LGBT”, completou.



Segurança Pública



Sued ainda falou sobre o processo de armamento da Guarda Municipal e disse que “isso sozinho não resolve o problema” da segurança pública.



“Sem dúvida, é importante nós termos uma força de segurança bem equipada. Sem dúvida, agora isso sozinho não resolve o problema, dizer que isso resolve o problema é contra a realidade que a gente tá vendo e também é mentir para o povo”, finalizou.

