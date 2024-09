Camilo passa por exames médicos em São Paulo após se sentir mal

Foto: Henrique Araújo CAMILO participou de ato de campanha de Evandro Leitão no último domingo, 8

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), passa por exames em São Paulo após ter passado mal durante voo que partiu de Fortaleza com destino a Brasília. O petista deu entrada em unidade hospitalar na última segunda-feira, 9, por orientação dos médicos. O quadro de saúde do ministro é considerado estável, sem intercorrências, mas não há previsão de alta.

O POVO apurou que os exames são para certificar que trata-se de uma questão intestinal após Camilo apresentar sinais de desidratação. O ministro conversa com a equipe do MEC, com parlamentares e aliados. Procurada, a pasta informou que não irá se manifestar sob alegação de que é uma questão pessoal do ministro.



A informação foi confirmada à reportagem sob reserva por quatro parlamentares cearenses e uma fonte do Ministério da Educação.

No domingo, 8, Camilo esteve em caminhada ao lado de Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, no bairro Antônio Bezerra. Durante o evento de campanha, o ministro teria começado a se sentir mal e cancelado almoço com parlamentares cearenses.

Na ocasião, o ex-governador do Estado afirmou que o mais importante era que a “campanha está ganhando ritmo e volume, com aceitação boa nas ruas” e que “a população vem conhecendo o Evandro e o time do Evandro, que é o time do Lula, do Elmano, do Minha casa, minha vida, do Bolsa Família, do Mais Médicos, do Farmácia Popular, do Pé de Meia, de quem faz mais pelo povo”.

O ministro estava regressando na segunda-feira a Brasília, onde se reuniria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante o voo, Camilo voltou a se sentir mal e recebeu recomendação médica para ir a São Paulo encontrar um médico que o acompanha. Camilo deu entrada no hospital com quadro de desidratação grave.

Agenda adiada em Fortaleza

Na segunda-feira, 9, Camilo tinha agenda prevista em Fortaleza. Ele iria participar evento de autorização de obras de 55 escolas de tempo integral no âmbito do Novo PAC Seleções. No entanto, o anúncio, que teria a presença do governador Elmano de Freitas (PT), foi adiada.