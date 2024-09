Camilo melhora e deve ter alta até sexta-feira

Foto: Samuel Setubal Ministro da Educação, Camilo Santana

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) tem expectativa de alta. Ele deve sair do hospital até a próxima sexta-feira, 13, quando tem previstos compromissos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que ainda não foram retirados da agenda. Camilo foi tratado com soro fisiológico na veia para reverter o quadro de desidratação e o protocolo foi bem sucedido. Mais cedo, ele conversou com parlamentares e assessores do Ministério da Educação (MEC), quando relatou estar se sentindo melhor.

Numa dessas conversas, Camilo disse não estar 100%, ainda. Mesmo assim, ele continua despachando do hospital. Durante a internação, houve dúvida sobre um possível caso de dengue, mas o exame de plaquetas descartou o diagnóstico. A equipe médica, então, detectou uma gastroenterite, infecção que provoca diarreia, vômitos, febre e cólicas.