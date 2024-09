Lino Alves nega aliança até com siglas da esquerda e propõe transporte gratuito

Foto: Denilson Rodrigues/O POVO CBN Cariri LINO Alves (PCO) é candidato em Juazeiro do Norte e foi sabatinado pela Rádio O POVO CBN Cariri

Em sabatina da Rádio O POVO CBN Cariri, na manhã desta quarta-feira, 11, Lino Alves, candidato do PCO à Prefeitura de Juazeiro do Norte, disse que não faz alianças nem mesmo com partidos de esquerda. A resposta veio ao ser questionado sobre acordos costurados pelo candidato do PT, Fernando Santana, com os outras legendas.

Lino afirmou que conta com esses partidos para mobilização de rua, mas que não compõe alianças. “Não, na verdade a gente não faz esse tipo de acordo, nem com os partidos de esquerda. Nós chamamos esses partidos para mobilização das ruas, para eleição a gente não faz acordo”, ressaltou.

O questionamento surgiu após o candidato explicar sua saída do PT, partido pelo qual foi candidato em 1988, obtendo 550 votos e terminando em quarto lugar. Segundo Lino, sua saída do PT seria pela mudanças na direção do partido.

“O Partido dos Trabalhadores perdeu muito essa característica (classista). A base ainda tem, mas a direção mudou totalmente. O PT mudou muito nessa questão revolucionária e focou muito no revisionismo. Esse revisionismo não serve para causa trabalhadora”, argumentou Lino.

Explicando sua candidatura no final dos anos 1980, o político alegou que sua ala chamada “causa operária”, foi expulsa do PT por ser "revolucionária e classista", e que o grupo se uniu para criar o PCO.

“A nossa candidatura era classista e revolucionária, e hoje a gente continua do mesmo jeito. Na época eu era de uma corrente chamada ‘causa operária’ dentro do Partido dos Trabalhadores, essa corrente foi expulsa e nós tivemos que criar o PCO. E nós estamos divulgando aqui novamente nosso programa de governo que é um programa para os trabalhadores”, afirmou o candidato.



Propostas para Juazeiro

Apesar de afirmar que sua candidatura não objetiva a vitória nas eleições, ele apresenta um programa revolucionário. Ele comentou algumas das propostas , como a mudança na Guarda Municipal que se tornaria uma força auxiliar do Corpo de Bombeiros.

“A gente vai transformar a Guarda Municipal em auxiliar do Corpo de Bombeiros, seria um Corpo de Bombeiros municipal. Onde o pessoal vai trabalhar numa situação de ajuda. Ou seja, é mais um complemento”, disse o candidato.

Para saúde, o candidato destacou a importância de um hospital municipal de Juazeiro de Noite, argumentando que a cidade conta apenas com Hospital Regional do Cariri. Além da saúde, Lino defendeu expansão da rede de ensino em tempo integral para reduzir o número de estudantes por sala de aula para 25 alunos, bem como a expansão do ensino técnico.

“O aluno fica na escola, ele almoça na escola e só volta pra casa à noite. Ele vai ter um curso técnico, seja de marcenaria, mecânica”, completou o candidato.

Ele defendeu ainda o transporte público municipal gratuito, além de desapropriação, por parte da Prefeitura, de imóveis abandonados para doação a população em situação de vulnerabilidade social.