Campanha em Fortaleza esquenta e candidatos trocam ataques

CANDIDATOS Capitão Wagner, José Sarto, André Fernandes e Evandro Leitão

A pouco mais de três semanas para o dia das eleições, os candidatos à Prefeitura de Fortaleza escalaram as tensões da campanha, dirigindo ataques mais diretos entre si. Em meio a uma disputa que se confirma como acirrada, os postulantes ao Paço Municipal fazem ajustes nas estratégias de campanha nas redes sociais e no horário eleitoral no rádio e na TV.

Os resultados das pesquisas também podem mexer com as rotas traçadas pelas campanhas. Na última quarta-feira, 11, pesquisa Quaest mostrou queda de sete pontos percentuais das intenções de voto de Capitão Wagner (União Brasil e quatro na de José Sarto (PDT). André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), por outro lado, cresceram sete pontos.

Sarto foi um dos que nos últimos dias sinalizou uma mudança de estratégia. Se no começo da campanha Evandro estava no centro dos ataques do pedetista, ele parece ter mudado de alvo, ou pelo menos ampliado, passando a dirigir críticas a André Fernandes.

A candidatura do PDT começou a divulgar no Tiktokantes da veiculação da pesquisa Quaest, um vídeo de 2018 de André, no qual ele fala sobre aborto e estupro. "Quando uma mulher fala 'sem útero, sem opinião', dizem que o homem não pode opinar sobre o aborto. Então porque a mulher pode opinar sobre estupro, sem pênis, sem opinião, também?", diz o deputado no vídeo resgatado. Na sequência, um questionamento: "Será que você sabe quem é o André Fernandes?".

Em resposta, o candidato bolsonarista também publicou um vídeo, reagindo à publicação de Sarto e ironizando no começo: "Meu Deus, que bomba! Olha aqui o que o prefeito postou sobre o André Fernandes". Ele segue e apresenta outra versão do vídeo, afirmando que é "sem edição".

Fernandes mostra que fala "não" depois da frase: "Então, por que que a mulher pode opinar sobre o estupro. Sem pênis, sem opinião também?", afirmando que as mulheres podem discutir sobre a temática.

"Não. Ou seja, eu estou combatendo o argumento. Será que? Não, não! Mas claro, o prefeito não deixou isso acontecer, não deixou chegar nessa parte, para tentar imputar a mim essa opinião", completa André Fernandes.

A primeira ação contra Fernandes ocorreu já no dia 10, ainda antes do anúncio da pesquisa Quaest (lembrando que partidos costumam ter trackings internos - minipesquisas que visam verificar em tempo real as variações nas intenções de votos).

Após ver viralizar o jingle de André Fernandes que tem como mote culpá-lo por uma série de problemas, o prefeito postou um vídeo onde apresenta (e canta) uma espécie de resposta, atribuindo para si feitos da gestão nos últimos anos.

Segundo André, o motivo da publicação de Sarto é "desespero", tendo em vista a pesquisa Quaest. "Mas eu já explico porque ele está fazendo isso e fará muitas vezes mais. Veja só, a Quaest ontem divulgou uma pesquisa aqui em Fortaleza, e, em menos de três semanas de campanha eleitoral, Sarto saiu de 22 pontos, segundo colocado, para 18 pontos, quarto colocado. Eu saí de 14 pontos para 21, passei o Sarto. Já era Sarto, ficou para trás!", comentou André.

Mas a subida de tom não ficou restrita aos candidatos do PDT e do PL. Em inserções da propaganda eleitoral na TV, Evandro dirigiu ataques a Wagner. O campanha do petista lembrou o motim de policiais militares no Ceará, associando-o ao candidato do União Brasil.

Embora as peças de propaganda dos candidatos tenham ganhado nos últimos dias contornos mais de ataque, o dia de ontem foi também de demonstrações de apoio para fortalecimento das campanhas.

Evandro foi a Brasília, onde encontrou Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O candidato petista aproveitou para gravar com o presidente programas para o horário eleitoral e publicou uma foto com os dois nas redes sociais.

André Fernandes, por sua vez, anunciou ontem que o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) estará em Fortaleza no próximo dia 22 em campanha ao seu lado. (colaboraram Isabelle Maciel e Marcelo Bloc)

