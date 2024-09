Pesquisa Datafolha para prefeito de Fortaleza será divulgada nesta sexta pelo O POVO

Foto: FERNANDA BARROS Paço Municipal de Fortaleza

A terceira pesquisa Datafolha da eleição para a Prefeitura de Fortaleza será divulgada nesta sexta-feira, 13. Esta será a primeira sondagem após o início do horário eleitoral no rádio e na TV.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número CE-07203/2024.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número CE-07203/2024. O levantamento ouve 826 eleitores de Fortaleza entre os dias 11 e 13 de setembro e a margem de erro será de três pontos para mais ou para menos.

Como foi a pesquisa anterior do Datafolha em Fortaleza?

A pesquisa Datafolha anterior em Fortaleza foi realizada entre os dias 20 e 21 de agosto. Foi a primeira pesquisa Datafolha após o início da campanha eleitoral.

Na ocasião, a pesquisa apresentou empate técnico na liderança entre Capitão Wagner (União Brasil), com 29% das intenções de voto, e José Sarto (PDT), com 23%. André Fernandes (PL) aparecia com 16%, Evandro Leitão (PT), 10%, e Eduardo Girão (Novo), 5%.

Na comparação com a primeira rodada, realizada de 24 a 26 de junho, Wagner oscilou negativamente 3 pontos percentuais. Sarto teve a maior variação, de 4 pontos percentuais. André Fernandes e Evandro oscilaram 2 pontos para cima. Girão, 2 para baixo. A primeira rodada foi realizada antes da oficialização das candidaturas e, portanto, antecedeu o início do horário eleitoral gratuito.

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.

Há nove candidatos na disputa:

André Fernandes (PL), deputado federal

Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal

Chico Malta (PCB), advogado

Eduardo Girão (Novo), senador

Evandro Leitão (PT), deputado estadual

George Lima (Solidariedade), ex-deputado estadual

José Sarto (PDT), prefeito e candidato à reeleição

Técio Nunes (Psol), produtor cultural

Zé Batista (PSTU), operário da construção civil e sindicalista.

Cenário da eleição

O prefeito Sarto busca a reeleição e a permanência do grupo político que chegou ao poder na Prefeitura em 2013, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Houve ruptura do bloco político em 2022, com PT e PDT em atrito na eleição para governador, na qual Elmano de Freitas foi eleito e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação.

Na disputa deste ano, o PT lançou Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa.

Houve divisão também no bloco da direita, unidos até 2022. Este ano são candidatos André Fernandes, representante do bolsonarismo, Capitão Wagner, que representou os conservadores nas eleições majoritárias de 2016, 2020 e 2022, e ainda Eduardo Girão.

Há ainda mais três partidos de esquerda na disputa: o Psol, com Técio Nunes, o PCB, com Chico Malta, e o PSTU, com Zé Batista.

Fecha a lista de candidatos George Lima, do Solidariedade, de centro.