Saiba quem são os nomes fortes por trás das candidaturas de André, Evandro, Sarto e Wagner

Por trás das quatro candidaturas à Prefeitura de Fortaleza mais bem posicionadas segundo as últimas pesquisas de intenção de voto - no caso, André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) - existem pessoas que exercem papéis fundamentais de articulação e planejamento para fortalecer as campanhas que disputam o comando do Paço Municipal. Levantamento do O POVO mostra que esse "background" vai muito além dos chamados padrinhos políticos.

André Fernandes (PL)

Candidato pela primeira vez a um cargo majoritário, André Fernandes conseguiu força dentro do bolsonarismo e no grupo de oposição no Ceará, sendo eleito deputado estadual, em 2018, e federal, em 2022, com recorde de votação.

Para a eleição de 2024, André contratou uma empresa com cerca de 20 pessoas, segundo O POVO apurou, que o auxiliam e tratam das agendas e ações da campanha, indicando os passos e movimentos para o candidato. Além disso, o próprio deputado assumiu a coordenação do seu plano de governo, e centraliza decisões políticas.

Dentro do PL, Fernandes conta com alianças de ex-aliados de Capitão Wagner, como Julierme Sena, Marcelo Mendes e o pai do candidato, Alcides Fernandes. Em 2020, eles foram eleitos, vereador e suplente, respectivamente, pelo antigo Pros, sigla pela qual Wagner concorreu a prefeito.

Julierme foi o autor do projeto na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) que concedeu o título de cidadão fortalezense ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na janela partidária, ele deixou o União Brasil e se filiou ao PL, em "quebra de braço" entre André e Wagner.

Já Marcelo acompanha Fernandes em agendas desde o período da pré-campanha e é um dos nomes que auxiliam o candidato na corrida eleitoral. O deputado estadual Alcides é alguém que reforça e endossa a candidatura nos bastidores.

Capitão Wagner (União Brasil)

Candidato pela terceira vez, Capitão Wagner tem adotado uma postura diferente das outras eleições, se colocando como gestor. Para este pleito, ele tem como "mentor" e conselheiro o ex-governador do Ceará Lúcio Alcântara (2003 a 2007). Ele também foi prefeito de Fortaleza de 1979 a 1982.

Hoje com 81 anos, Lúcio ainda está "extremamente lúcido", segundo um interlocutor de Wagner, e, portanto, é alguém quem o candidato sempre escuta.

A influência de Lúcio Alcântara também passou em outras candidaturas do Capitão e de outras formas na atual. Carlos Matos, escolhido para coordenar o plano de governo de Wagner, foi secretário da gestão do ex-governador, e é ligado ao meio empresarial e à comunidade religiosa Shalom, fazendo a interlocução do candidato com tais áreas.

O deputado federal Danilo Forte (União), coordenador da campanha, é outra pessoa importante para a campanha, bem como os deputados estaduais Felipe Mota (União) e Sargento Reginauro (União), este último, próximo ao Capitão por mais de dez anos, "braço direito" do candidato e auxiliar nas agendas de ruas e reuniões internas, bem como articulações políticas.

Além destes, Dayany Bittencourt (União), deputada federal e esposa, auxilia o candidato em Brasília, sendo também uma "extensão" de Wagner, que foi parlamentar em Brasília até 2022.

Evandro Leitão (PT)

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e candidato do PT, Evandro Leitão, tem em seu arco de alianças diversas figuras políticas de impacto, como o líder do Governo Lula, deputado federal José Guimarães (PT) e o senador Cid Gomes (PSB).

Porém, na sua campanha em Fortaleza, aqueles que articulam nos bastidores e são os principais conselheiros nem sempre estão nos holofotes. Apesar disso, ele tem ao seu lado o ministro da Educação Camilo Santana (PT), um amigo pessoal de quem foi líder na Alece quando o petista era governador. Camilo é um dos principais endossadores da candidatura.

Assim como Camilo, o atual governador Elmano de Freitas (PT) e o coordenador da campanha, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), que sempre acompanha Evandro em eventos e agendas, são essenciais na campanha.

Na área dos bastidores, o ex-chefe da Casa Civil de Camilo, Chagas Vieira, é alguém que aconselha Evandro politicamente e é visto como homem de confiança do candidato à Prefeitura de Fortaleza pela sua experiência no Governo do Estado.

O prefeito de Chorozinho, distante 69,88 km da capital cearense, Júnior Castro (PT), também é um nome forte por trás da campanha de Evandro Leitão. Ele é presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), portanto, demandado por vários prefeitos e candidatos no Estado.

Além disso, teve papel destacado em 2022 para as eleições de Camilo e Elmano, e sua participação na atual campanha é uma tentativa de repetir o sucesso que garantiu uma vitória no primeiro turno para governador e promoveu Camilo a senador mais votado da história do Ceará.

José Sarto (PDT)

Pelo lado do atual prefeito José Sarto, cujo partido venceu as últimas três eleições municipais em Fortaleza, o principal nome na campanha é justamente o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

De acordo com interlocutor ouvido pelo O POVO, RC é o principal apoiador da candidatura do Sarto, aquele que mais agrega votos. Por isso, está atuando como aliado em todos os espaços, indo a eventos, agendas e participando de peças de campanha.

Já o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) atua como conselheiro e orientador político de Sarto. Menos presente nas ruas e em atos promocionais para o prefeito, o ex-presidenciável, porém, não se ausenta da disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

O deputado federal e presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo, atua como principal fiador para que a campanha do prefeito da capital cearense consiga recursos financeiros. Ao todo, foram mais de R$ 18 milhões disponibilizados para a campanha de Sarto.

Quem também desempenha um papel importante é o atual secretário da Infraestrutura, Samuel Dias. Ele está na pasta desde a gestão Roberto Cláudio e permanece sendo um dos responsáveis, juntamente do ex-prefeito, por reuniões para definir encontros e atividades da campanha.