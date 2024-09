André tira licença do mandato; Mayra Pinheiro assume

Foto: Reprodução/Redes Sociais MAYRA Pinheiro assumirá mandato por 120 dias após licença de André

André Fernandes (PL) assinou na última quinta-feira, 12, pedido de licença como deputado federal pelo período de 120 dias, para poder se dedicar totalmente à campanha a prefeito de Fortaleza. No lugar dele, assume a vaga no Congresso Nacional a segunda suplente do PL, Mayra Pinheiro.

A primeira suplente é Priscila Costa (PL), que é vereadora e tenta reeleição. Portanto, também está focada na disputa municipal da Capital.

Ao O POVO, Mayra Pinheiro afirmou que em sua passagem pela Câmara irá priorizar a anistia dos presos do 8 de janeiro. "Espero que mesmo em tempo tão curto possa contribuir nos debates e votações sobre temas importantes para todos os brasileiros, além de apresentar diversos projetos de lei da área temática da saúde", afirmou.

A parlamentar listou outros assuntos que irá priorizar durante o período que irá passar no Congresso Nacional. "Defesa da vida desde a concepção, anistia para os presos políticos do 8 de janeiro, respeito à liberdade de expressão. Esses são exemplos de alguns temas que considero muito importantes", completou Mayra.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já condenou 206 pessoas pelos ataques aos prédios dos Três Poderes em Brasília no começo de 2023. As penas vão de 3 a 17 anos de prisão.

No entanto, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara dos Deputados Federais, analisa um projeto de anistia aos presos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O relator do texto é o deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE). A votação do texto foi adiada na CCJ na última quarta-feira, 11.

"Durante esse período, trabalharei incansavelmente por saúde com qualidade e dignidade para profissionais e pacientes, pela educação e o respeito a vida e a liberdade", escreveu Mayra em suas redes sociais.

Mayra Pinheiro é médica e já foi candidata ao Senado Federal pelo PSDB em 2018, obtendo 882.019 votos, o equivalente a 11,37%, e ficando na quarta colocação, sem ser eleita.

Ela participou da gestão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ministério da Saúde e ficou marcada pela defesa - sem comprovação científica - da hidroxicloroquina como medicamento contra a covid-19, sendo apelidada de "capitã cloroquina". Mayra foi convocada para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre a pandemia.

Ela também tem uma atuação marcada contra a obrigatoriedade da vacina, especialmente em crianças, e a política contra o aborto, participando de atos em Brasília sobre o tema.

Nas eleições de 2022, Mayra Pinheiro teve 71.214, ficando na segunda suplência do partido. Em Fortaleza, ela chegou a ser cotada para vice de André Fernandes, mas foi anunciada como possível secretária da Saúde caso o candidato seja eleito prefeito.