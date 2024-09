Datafolha Fortaleza: reprovação da gestão Sarto cresce 7 pontos e chega a 36%

Foto: Samuel Setubal Pesquisa Datafolha aponta oscilação da aprovação dos moradores sobre a gestão de José Sarto. Reprovação subiu 7 pontos percentuais e chegou a 36%

A pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo O POVO e divulgada nessa sexta-feira, 13, questionou os eleitores da Capital sobre a avaliação da gestão do atual prefeito José Sarto (PDT), que tenta reeleição. O levantamento aponta uma queda da aprovação e um crescimento da reprovação, que subiu 7 pontos percentuais.

Ao todo, 826 pessoas foram entrevistadas em Fortaleza entre os dias 11 e 13 de setembro de 2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com número CE-07203/2024.

O governo do atual prefeito foi avaliado como “ótimo ou bom” por 21% dos eleitores. Uma queda de quatro pontos percentuais no comparativo com a pesquisa divulgada em agosto (25%).

A maior parcela (41%) é a de eleitores que consideram a gestão do pedetista como "regular". Em agosto, eles eram 43%.

A variação mais significativa foi entre os eleitores que avaliam o governo Sarto como “ruim ou péssimo”. Em comparação com a pesquisa Datafolha realizada em agosto deste ano, a reprovação da gestão, que era de 29%, registrou um crescimento de 7 pontos percentuais e chegou a 36%.

Os resultados da nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta ainda mostram que, com três anos e oito meses de gestão, Sarto tem a pior avaliação se comparado a prefeitos anteriores no primeiro mandato e em período de tempo similar.

Em julho de 2000, Juraci Magalhães (MDB) tinha 51% de ótimo e bom, 34% de regular e 13% de ruim e péssimo. Luizianne Lins (PT) registrou, em agosto de 2008, 44% de ótimo e bom, 39% de regular e 16% de ruim e péssimo. Já Roberto Cláudio (PDT), em agosto de 2016, tinha 34% de ótimo e bom, 40% de regular e 23% de ruim e péssimo.