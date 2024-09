Pesquisa Datafolha Fortaleza: André e Evandro sobem e Wagner e Sarto caem

Foto: Montagem O POVO André Fernandes, Capitão Wagner, Evandro Leitão e José Sarto

O cenário eleitoral de Fortaleza passou por profundas mudanças em três semanas, duas com horário eleitoral de rádio e televisão, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nessa sexta-feira pelo O POVO. A disputa está aberta, com dois candidatos tecnicamente empatados na liderança, um terceiro muito próximo e em ascensão. E um prefeito candidato à reeleição que tenta conter a queda para não sair do bolo.

Na pesquisa realizada em 20 e 21 de agosto, a liderança era dividida entre Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT). Ambos caíram. Wagner recuou 6 pontos percentuais e Sarto, 5. Wagner tem 23%. Sarto, 18%.

Em movimento inverso, André Fernandes (PL) subiu 9 pontos, chegou a 25% e assumiu a dianteira, em empate técnico com Wagner, que chegou a ser líder isolado no primeiro Datafolha, em junho.

Veja os números da pesquisa estimulada

Também houve crescimento significativo de Evandro Leitão (PT). Ele avançou 9 pontos percentuais, assim como André. Está com 19%.

O Datafolha considera haver empate técnico na liderança entre Fernandes e Wagner, e também empate técnico entre Wagner, Evandro e Sarto. O petista fica ainda no limite máximo da margem de erro, de 3 pontos percentuais, em relação a André Fernandes. Porém, o instituto não considera que ele esteja tecnicamente empatado na liderança com o candidato do PL. Em entrevista ao programa O POVO News 2ª edição, a diretora do Datafolha, Luciana Chong, explicou por quê.

"A diferença entre eles é de 6 pontos percentuais. A margem de erro para o total da amostra é de 3 pontos. Então, isso significa que eles estão empatados no limite da margem de erro e, estatisticamente, é mais provável que o André Fernandes esteja à frente, porque a diferença deles é exatamente o dobro do limite da margem de erro. A gente não considera que o Evandro esteja empatado com André Fernandes e o Capitão Wagner. Nesse momento, nessa pesquisa, Capitão e André empatam na liderança e o Evandro empata com o Capitão Wagner e o Sarto", pontuou.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, onde o eleitor afirma em quem tem intenção de votar sem ver a lista com nome dos candidatos, os quatro primeiros colocados tiveram alta. André Fernandes cresceu 6 pontos e ainda tem 16%. Sarto subiu 4 e Wagner, 3 pontos. Ambos aparecem com 12%. Evandro Leitão teve alta de 7 pontos e está com 11%.

O número dos que não sabem em quem votar caiu 23 pontos e é agora de 38%.

Rejeição

​

Assim como cresceram as intenções de voto espontâneas, aumentou também a rejeição aos quatro primeiros colocados. A maior é a de Sarto. Era de 33% e subiu para 38%. A de Wagner foi a única entre os quatro que se moveu na margem de erro, de 31% para 32%. Evandro e André, na medida em que cresceram, também ampliaram a rejeição. A do petista, de 22% para 29%. A do bolsonarista, de 23% para 29% que dizem não votar nele em hipótese nenhuma.

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 13 de setembro de 2024. Foram realizadas 826 entrevistas na cidade de Fortaleza, em abordagem pessoal e presencial em pontos de fluxo populacional.

A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com número CE-07203/2024.