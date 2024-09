Prazo para prestação de contas parciais acaba hoje; veja quanto cada candidato em Fortaleza recebeu

Foto: Montagem/O POVO Eleições 2024: candidatos à Prefeitura de Fortaleza

Terminou nessa sexta-feira, 13, o prazo para candidatos e partidos que participam das eleições municipais de 2024 enviarem as respectivas prestações de contas parciais de suas campanhas à Justiça Eleitoral. A documentação é registrada em plataforma específica e nela devem constar as movimentações financeiras realizadas desde o início da campanha.

A exigência é prevista em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.607/2019, que determina que “a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, nela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano”.

A não apresentação ou a entrega de forma inadequada, sem justificativa acolhida pela Justiça, caracteriza infração grave e será apurada na prestação de contas final. O mecanismo é uma forma de garantir transparência durante o processo eleitoral.

Na plataforma Divulgacand Contas, do TSE, é possível verificar receitas e despesas dos candidatos. No caso de Fortaleza, os nove candidatos, somados, tem receitas de R$ 49.483.109,04. Já as despesas contratadas dos nove candidatos somados é de R$ 21.878.982,68.

Veja abaixo receitas e despesas dos nove nomes que disputam o Palácio do Bispo em 2024.

André Fernandes

Receitas:

Total líquido de Recursos Recebidos: R$ 10.570.150,00

Maior fatia: Direção Nacional - Partido Liberal - R$ 10.520.000,00

Despesas:

Total de Despesas Contratadas: R$ R$ 40,00

Capitão Wagner

Receitas:

Total líquido de Recursos Recebidos: R$ 9.419.590,00

Maior fatia: Direção Nacional - União Brasil - R$ 9.107.590,00

Despesas:

Total de Despesas Contratadas: R$ 7.411.050,61

Chico Malta

Não há prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral.



Eduardo Girão



Receitas:

Total líquido de Recursos Recebidos: R$ 2.482.940,00

Maior fatia: Direção Nacional Partido Novo - R$ 2.114.800,00

Despesas:

Total de Despesas Contratadas: R$ 1.347.801,92



Evandro Leitão



Receitas:

Total líquido de Recursos Recebidos: 9.193.779,04

Maior fatia: Direção Nacional - Partido Social Democrático - R$ 4.577.929,04

Despesas:

Total de Despesas Contratadas: R$ 3.116.138,59



George Lima



Receitas:

Total líquido de Recursos Recebidos: R$ 36.400,00

Maior fatia: GEORGE LIMA DE ARAUJO - R$ 28.400,00

Despesas:

Nenhuma despesa declarada.



José Sarto



Receitas:

Total líquido de Recursos Recebidos: R$ 16.975.000,00

Maior fatia: Direção Nacional - Partido Democrático Trabalhista - R$ 15.000.000,00

Despesas:

Total de Despesas Contratadas: R$ 9.969.851,56



Tecio Nunes



Receitas:

Total líquido de Recursos Recebidos: R$ 750.000,00

Maior fatia: Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade - R$ 700.000,00

Despesas:

Nenhuma despesa.



Zé Batista



Receitas:

Total líquido de Recursos Recebidos: R$ 55.250,00

Maior fatia: Direção Nacional - Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - R$ 54.050,00

Despesas:

Total de Despesas Contratadas: R$ 34.100