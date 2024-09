55% dos eleitores consideram o candidato escolhido como o ideal

André Fernandes (PL) é considerado o candidato ideal por 63% daqueles que desejam elegê-lo para o comando da Prefeitura de Fortaleza. enquanto 36% dizem que vão votar nele por considerarem haver outra opção melhor. Isso é o que aponta pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, e divulgada na última sexta-feira, 13. O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 13 de setembro e contou com 826 entrevistados.

No comparativo com a pesquisa anterior, realizada entre os dias 20 e 21 de agosto, 73% do eleitorado do candidato do PL tinham-no como nome ideal para assumir a Prefeitura. Embora apontado como ideal por esse grupo de eleitores, Fernandes teve um aumento entre os votantes que o escolhem por considerarem não haver opção melhor. Comparadas as pesquisas, o representante do PL saiu de 25% para 36% nesse aspecto.

Capitão Wagner (União Brasil) é apontado como candidato ideal por 56% de seus eleitores. O número era 59% na pesquisa de agosto. Já entre os que consideram não haver opção melhor, ele saiu de 39% para 42%.

Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) são os que mais cresceram no índice de candidato ideal. Ambos tiveram aumento de 10 pontos percentuais quando analisadas as duas pesquisas mais recentes do Datafolha. O petista saiu de 46% para 56% e o pedetista, de 38% para 48%.

Já no âmbito daqueles que votam neles por não enxergarem opção melhor, Evandro apresenta 41%; e Sarto, 47%. Anteriormente, eles representavam, respectivamente, 53% e 61%.

Diante desse cenário, a distribuição dos eleitores que votam em André por considerá-lo candidato ideal, e não por falta de opção, é maior do que a observada entre os eleitores de Wagner, Evandro e Sarto.

No contexto geral da pesquisa, 55% dos eleitores de Fortaleza escolheram os respectivos candidatos por considerá-los como ideais. Outros 42%, por não terem alternativa melhor.

Ao analisar o cenário do mês anterior, houve aumento para o primeiro tópico, que em agosto apresentava 52%; e queda no segundo item, em que 46% dos eleitores avaliavam não ter opção melhor.

Seis em cada dez votantes de Fortaleza declararam estar totalmente decididos em relação ao voto, representando 59% do eleitorado. Outros 40% ainda podem mudar de escolha, sendo pessoas entre 16 e 24 anos o mais aptos à alteração, com 51%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número CE-07203/2024, e tem margem de erro máxima para o total da amostra de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.