André e Evandro têm voto mais consolidado; Wagner é o mais citado como 2ª opção

Foto: O POVO Eleições 2024 - André Fernandes e Evandro Leitão

Mais de dois terços dos eleitores do deputado federal licenciado André Fernandes (PL) e do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), estão decididos quanto ao voto para prefeito de Fortaleza. O bolsonarista e o petista, portanto, são os postulantes ao Paço Municipal que têm o voto mais consolidado. Ambos têm 68% de eleitores que dizem ter certeza sobre quem votar no dia 6 de outubro.

Para o petista, 1% daqueles que optaram por elegê-lo não sabem se mudariam o voto ou não. Dessa forma, 31% dos eleitores de Evandro afirmam que ainda podem mudar de opção, enquanto 32% é o cenário que se apresenta para Fernandes.

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), por sua vez, conta com 52% de eleitores que não pretendem mudar o voto, ou seja, se dizem totalmente decididos a escolher o postulante. Outros 47% avaliam a possibilidade de escolher outro nome. O mesmo cenário é apresentado para o atual prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT).

Levando em conta todos os candidatos, o número de pessoas que está totalmente decidida a votar nos respectivos candidatos que escolherem por agora, 59% garantem que não pretendem mudar o voto, enquanto 40% diz que ainda pode modificá-lo e 1% não sabe se mudaria ou não.

Os dados foram extraídos da pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, e divulgada na última sexta-feira, 13. O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 13 de setembro. Ao todo, 826 eleitores da Capital cearense foram entrevistados. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número CE-07203/2024, e tem margem de erro máxima para o total da amostra de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

Nesse levantamento, tanto André quanto Evandro cresceram nove pontos percentuais nas intenções de voto se comparados à pesquisa Datafolha anterior, realizada entre os dias 20 e 21 de agosto.

No cenário estimulado, quando são apresentados os nomes dos candidatos – no caso de Fortaleza, nove postulantes disputam o cargo de chefe do Executivo municipal –, o representante do PL assumiu o topo do levantamento com 25% do eleitorado, empatando tecnicamente com Capitão Wagner, que obteve 23%.

Evandro está numericamente em terceiro, com 19%. Pela margem de erro, o petista está tecnicamente empatado com Wagner e com José Sarto, o quarto colocado com 18%.

Wagner é o mais citado como segunda opção de voto

Considerando a amostragem de eleitores que dizem ser possível mudar de voto, Wagner é o candidato que mais aparece como segunda opção dos eleitores de Fortaleza. Ele acumula 24% de intenção daqueles que ainda podem mudar de voto.

Em seguida, está José Sarto. O pedetista é a segunda alternativa para 18% dos eleitores da Capital cearense que ainda podem mudar de ideia sobre a escolha de candidato. Logo após, está Evandro, com 15% dos votantes. Já Fernandes, figura 14% das segundas opções de voto.

Eduardo Girão (Novo) é alternativa para 6%. Técio Nunes (Psol), Zé Batista (PSTU) e Chico Malta (PCB), somados, não alcançaram 5% daqueles que responderam sobre a segunda opção de voto. George Lima (Solidariedade), por sua vez, não foi mencionado.

Ainda no campo da segunda alternativa dos eleitores, 8% dizem que prefeririam votar em branco, nulo ou em nenhum. Outros 9% não souberam responder.

Quem pode pegar votos de quem

Dos que têm André como primeira opção, mas ainda podem mudar de voto, quase metade (48%) optaria por migrar a escolha para Wagner. Outros 16% escolheriam Sarto e 14%, Evandro.

Já daqueles que optam primeiro por Wagner, 31% têm em André a alternativa seguinte; 28% escolheriam Sarto; e 9%, Evandro. Outros 9% também optariam por Girão.

Para os que priorizam Evandro no momento, mas indicam que ainda podem mudar de voto, 32% escolheriam Wagner como segunda opção. Próximo ao candidato do União Brasil, Sarto aparece como segunda opção para 30% daqueles que têm o petista como primeira alternativa; outros 14% optariam por André.

Enquanto isso, no grupo que tem Sarto no topo das opções e ainda é passível de mudança de voto, 34% colocariam Evandro como outra alternativa; 26% escolheriam Wagner; e 7%, André.