Candidato acusado pelo 8 de janeiro é preso no Paraná

O candidato a vereador de Céu Azul (PR) Marcos Geleia Patriota (Novo) foi preso no último sábado (14), na cidade de paranaense de Cascavel, por agentes da Polícia Federal.

Patriota está sendo investigado atualmente por associação criminosa para realização dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, data em que se registrou uma série de ataques violentos às sedes dos poderes federais. Desde novembro do ano passado, que havia uma ordem de prisão expedida contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Outros dois candidatos acusados de envolvimento com os atos golpistas estão com mandados de prisão em aberto, de acordo com reportagem publicada pelo site G1.

Um projeto de lei (PL) que concede anistia aos condenados nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 está tramitando na Câmara dos Deputados. Ele não entrou na pauta de votação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da última quarta-feira (11), conforme havia prometido a presidente da CCJ, a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), uma das maiores entusiastas da iniciativa. A expectativa, segundo ela própria, é que a matéria volte à pauta do Congresso depois do processo eleitoral que se estenderá até o próximo dia 6 de outubro.

A análise do projeto foi cancelada porque começou sessão do plenário da Câmara. O regimento da Casa proíbe que as comissões deliberem enquanto há sessão no plenário. (das agências)