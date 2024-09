Começa hoje, com Emília Pessoa, sabatina dos candidatos à prefeitura de Caucaia

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-28.08.2024: Emília Pessoa. Debates O POVO - Candidos de Caucaia, apresentado por Italo Coriolano, na OAB, no bairro Guararapes. (Aurélio Alves/ O POVO)

Começa hoje a série de sabatinas do O POVO com os candidatos à Prefeitura de Caucaia. As transmissões serão realizadas no podcast Jogo Político, do O POVO, às 14 horas. Quem abre a programação é a candidata Emília Pessoa (PSDB).

A programação terá na sequência o Coronel Aginaldo (PL), no dia 17, Waldemir Catanho (PT), no dia 18 e por último, Naumi Amorim (PSD), no dia 19.

Em Fortaleza, as sabatinas foram divididas em duas rodadas. A primeira foi realizada de 2 a 12 de setembro, com todos os nove candidatos à Prefeitura de Fortaleza na Rádio O POVO CBN. As entrevistas estão disponíveis no canal do Youtube do O POVO.

A segunda rodada acontece de 23 de setembro a 2 de outubro, no programa O POVO News primeira edição. A ordem na qual os candidatos serão sabatinados nas duas rodadas foi definida por sorteio.

O POVO já realizou sabatinas com os candidatos as prefeituras de Barbalha, Crato, Eusébio e Juazeiro do Norte. As entrevistas dos candidatos de Eusébio também foram realizadas no podcast Jogo Político e estão disponíveis no canal do Youtube do O POVO. As sabatinas da região do Crajubar foram feitas na Rádio O POVO CBN Cariri e tiveram cobertura do portal do O POVO.