Sarto, Fernandes e Evandro tem maiores médias

Além de apresentar o candidato para o eleitorado, as campanhas também querem motivar que a população vá votar. Embora o voto seja obrigatório no Brasil, em Fortaleza, por exemplo, em 2020, a taxa de abstenção foi de 21.84% e, em 2016, ficou em 17,04%. Eleitores dos postulantes a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) (7.1), e André Fernandes (PL) (7,0) e José Sarto (PDT) (7.1) tem notas médias da vontade de ir votar nas próximas eleições mais altas eleitores do que entre a de eleitores de Capitão Wagner (União Brasil), conforme pesquisa Datafolha, encomendada pelo O POVO.

Apesar da nota de eleitores de Wagner ficar em 6.2, a candidatura dele foi a única em que a nota teve uma evolução significativa, em comparação com a rodada passada, feita em agosto. Evandro e Fernandes têm taxa de 50% de notas 9 ou 10 quando o eleitorado foi perguntado, de 0 a 10, 'qual a sua vontade de ir votar nas eleições deste ano?'.

O levantamento foi feito nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2024, quando foram realizadas 826 entrevistas presenciais, com eleitores da cidade de Fortaleza de 16 anos ou mais, de todas as regiões da cidade. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos considerando um nível de confiança de 95%. De forma geral, entre o eleitorado de Fortaleza, sem fragmentação quanto ao voto, a nota média ficou em 6,4. Uma parcela de 43% deu as notas 9 e 10 para a vontade de ir votar nas próximas eleições, 17% deram as notas 7 e 8, 14% as notas 4 a 6 e 25% as notas 0 a 3.