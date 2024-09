Caucaia: Emília diz que buscará Elmano por recursos e defende ampliar o "Bora de Graça"

Foto: FCO FONTENELE EMÍLIA Pessoa foi entrevistada ontem no podcast Jogo Político

Candidata do PSDB à Prefeitura de Caucaia, Emília Pessoa (PSDB) participou nesta segunda-feira, 16, de sabatina no podcast Jogo Político, do O POVO. Durante a entrevista, a tucana falou sobre o rompimento com o atual prefeito Vitor Valim (PSB), enfatizou que buscará o apoio do Governo do Estado e comentou sobre os planos de ampliação do programa "Bora de Graça" durante uma possível gestão sua.

Emília avaliou a candidatura de Waldemir Catanho (PT) e o apoio do atual prefeito a ele. Ela considerou que Catanho foi lançado em Caucaia como um “prêmio de consolação” após o processo eleitoral em Fortaleza e apontou que não gostaria de ter o apoio de Valim “nem para ir pro céu”.

“O maior risco que Caucaia sofre, hoje, é exatamente ter uma candidatura apoiada pelo Vitor Valim, que é o atual candidato Catanho, que era para ter sido um candidato lançado no seu grupo político em Fortaleza e como prêmio de consolação foi jogado para Caucaia. Como se nós Caucaia fossemos qualquer um", ressaltou.

E seguiu: "Nos eventos do PT, é muita gente de Fortaleza. É o grupo da Luizianne Lins, é o grupo do governador Elmano, só não é o grupo de Caucaia. Esses riscos eu não vou correr de forma nenhuma e eu jamais posso ser conivente com um prefeito que está hoje no poder [...] Não quero pessoas assim dessa forma do meu lado e nem quero estar ao lado de pessoas assim”, avaliou.

Rompimento com Valim



Ao falar sobre a atuação como secretária municipal de Educação durante a gestão de Valim, Pessoa fez questão de destacar que era secretária “do povo de Caucaia” e não “de Valim”, apesar de ter sido nomeada pelo prefeito. Emília Pessoa destacou que não deseja ter conversa com Valim “nem para ir pro céu”.

“O que não podia mais fazer era eu ser conivente com atos que demonstrassem indícios de corrupção. Então, eu bati muito de frente e aquele momento em que o meu nome estava em questão, que a nossa pretensão era, de fato, mudar a Caucaia através da educação, quando a máscara caiu do prefeito Vitor Valim. Eu não quero conversa com ele nem para ir pro céu”, pontuou.

Continuidade do programa “Bora de Graça”

A tucana abordou a continuidade do programa "Bora de Graça", benefício que, desde 2021, oferece transporte público gratuito aos caucaienses. No início deste mês, a prefeitura realizou a retirada de catracas dos coletivos para comemorar os três anos do projeto.

Emília Pessoa afirmou que o serviço foi um projeto piloto da candidatura dela nas eleições de 2020 e destacou que, caso eleita, o serviço continuará e passará por uma ampliação, chegando a bairros mais populosos do município.

“O Bora de graça foi um projeto piloto da Emília Pessoa candidata a prefeita na eleição passada e que foi colocado em prática hoje, nunca foi levado o nome dessa ideia. Uma ideia que eu ouvia muito das ruas. O Bora de Graça permanece, porque é patrimônio da cidade de Caucaia. Eu sou uma defensora do Bora de Graça", apontou.

E ressaltou que iria ampliar o projeto, caso eleita. "Ele vai permanecer, mas de forma muito melhor, porque a gente tem vários bairros em Caucaia populosos que não entra o ônibus. Então, a gente tem que aumentar a frota, nós temos que aumentar a rota. É inadmissível um bairro que é o mais populoso de Caucaia, como o Marechal Rondon, não entrar o Bora de Graça [...] O que é melhorar o Bora de Graça? É incluir os transportes alternativos para que cheguem nessas comunidades”, disse.

Diálogo com o Governo do Estado

Pessoa também destacou durante a entrevista que, caso eleita, não hesitará em buscar recursos com o Governo do Estado. Mesmo com as diferenças entre partidos, a tucana afirmou que buscará diálogo com o governador Elmano de Freitas (PT) e pontuou que “não tem constrangimento para falar com nenhum outro governante que pertença a outra sigla”.

“O governador que se prepare, nem tente fechar a porta. Como deputada, já fui buscar tudo o que precisava para o município de Caucaia. Recebi muitos 'nãos', mas isso não fez com que eu ficasse constrangida e nem deixasse de pedir. Eu, prefeita eleita, vou buscar onde tiver recurso para programas, eu vou buscar o diálogo com o governador Elmano. Eu não tenho problema, não tenho medo e não tenho constrangimento para falar com nenhum outro governante que pertença a outra sigla, mesmo que essa sigla seja o PT. Eu não tenho nenhum tipo de problema com siglas”, apontou.

A programação de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Caucaia segue durante esta semana. Nesta terça-feira, 17, o sabatinado será Coronel Aginaldo (PL), seguido por Waldemir Catanho (PT) na quarta-feira, 18, e, por último, Naumi Amorim (PSD), na quinta-feira, 19.

Assista à sabatina