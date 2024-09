RC, Ciro e vereadores da base participam de reunião de planejamento da campanha de Sarto

Foto: Reprodução Instagram Roberto Cláudio RC e Ciro em planejamento da campanha de Sarto

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) e o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) participaram na noite desta segunda-feira, 16, da reunião de campanha do prefeito e candidato à reeleição da Capital, José Sarto (PDT). O candidato não compareceu ao evento.

"Tivemos uma excelente reunião de planejamento, que contou com a participação dos vereadores em mandato do time Sarto 12", escreveu RC em publicação no Instagram. De acordo com o ex-prefeito, a equipe realizou o "alinhamento dos próximos passos da campanha".

Também estiveram presentes na ocasião o vice-prefeito e candidato à reeleição, Élcio Batista (PSDB), o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), o vereador e presente da Câmara de Vereadores, Gardel Rolim (PDT), e o secretário da Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias (PDT).

O prefeito convocou a reunião com os vereadores da sua base aliada. O encontro ocorre após uma queda do pedetista de cinco pontos percentuais na Pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO e quatro pontos na Quaest.

Neste fim de semana, Sarto não teve agendas públicas de campanha, Ele se dedicou a gravações para a propaganda eleitoral gratuita. De acordo com a assessoria do prefeito, os compromissos já estavam definidos desde o início da semana, portanto não foram alteradas devido às pesquisas.

Sarto caiu de de 23% para 18% no Datafolha e de 22% para 18% na Quaest, aparecendo na quarta colocação nas duas pesquisas.