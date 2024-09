Datafolha Fortaleza: eleitor escolhe mais preparados em saúde e segurança, além do mais sincero

Foto: O POVO Eleições 2024 - Capa Terceira rodada de pesquisa Datafolha

A terceira e mais recente rodada da pesquisa Datafolha em Fortaleza, contratada por O POVO, mostra o que os eleitores pensam dos candidatos a prefeito de Fortaleza em variados aspectos, como quem é o mais preparado para gerir a saúde, a educação, a segurança, assim como quem é o mais inovador e sincero. O estudo listou 11 atributos aos entrevistados, solicitando-lhes que respondessem quem é o mais adequado a cada um.

Para 25% dos entrevistados, o médico obstetra e prefeito José Sarto (PDT) é o mais preparado para gerir a saúde de Fortaleza. O pedetista é seguido do ex-secretário de Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil), com 19%. Wagner empata com André Fernandes (PL), este com 18%, e Evandro Leitão (PT), com 15%.

A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, razão pela qual alguns cenários são identificados como empate técnico, ainda que um esteja à frente do outro numericamente.

O percentual obtido pelos candidatos decorre, em maioria, do apoio dos entrevistados que demonstram intenção de votar neles. Não se pode considerar que votarão, porém, pois a pesquisa pergunta em quem votariam se a eleição fosse no dia em que o questionário é aplicado.

Quem sinaliza intenção de voto em um candidato não lhe dará, necessariamente, vantagem nas perguntas feitas. Ou seja, embora o eleitor acredite que o candidato X é o melhor a partir de uma visão de conjunto, pode vir a reconhecer vantagem de outro dentro de uma visão particularizada, condizente a um aspecto da gestão municipal, por exemplo.

Dessa forma, dos 25% que escolheram Sarto como mais preparado na área da saúde, 73% são potenciais eleitores do pedetista. Entre os que pretendem votar em branco ou nulo, 20% reconhecem Sarto como detentor de maior preparo na saúde, número que mostra existir faixa do eleitorado sem candidato definido em cima da qual o pedetista pode tentar angariar votos. Sarto é tido como o mais preparado para administrar a saúde por 16% dos eleitores de Wagner.

Do total de 19% que preferem Wagner para gerir a saúde, 56% se dizem propensos a votar nele. Já 13% afirmam que votarão em branco ou nulo. Neste recorte, Wagner obtém o reconhecimento de 11% dos eleitores de André Fernandes, com quem entrou em conflito após inserção no horário eleitoral gratuito em que mostra vídeo gravado por Fernandes na adolescência, em que ele "cheira" sal.

Os 18% totalizados por Fernandes neste recorte são consequência dos 60% dos eleitores do bolsonarista que lhe identificam como o mais preparado. A pontuação dele na área é menos significativa entre os apoiadores de candidaturas adversárias. Entre os eleitores de Wagner, 5% o entendem como o nome ideal para gerenciar a área. Foi a maior pontuação obtida por Fernandes no item saúde entre eleitores de outros candidatos.

Os 15% totalizados por Evandro Leitão como melhor nome para administrar a saúde são formados por 65% de eleitores do próprio petista. Depois, por 3% de apoiadores de Sarto. O reconhecimento de Evandro na saúde por apoiadores de Capitão Wagner e André Fernandes foi de 2% para ambos.

Segurança: Wagner é destacado até por simpatizantes de adversários

Wagner é o candidato mais lembrado pelos entrevistados da pesquisa quando o Datafolha pergunta quem é o mais preparado para combater a violência, com 47% das menções dos 826 entrevistados. O segundo lugar, Fernandes, tem 18% das menções. Evandro tem 9% e Sarto, 6%.

Do total obtido por Wagner, 86% são formados pelos eleitores do próprio candidato do União Brasil. A segurança é tópico que chama atenção em razão de Wagner ter a maioria, inclusive, entre entrevistados intencionados a votarem em outro candidato. No caso, Sarto.

Entre os eleitores do prefeito do PDT, 40% afirmam que o capitão reservista da Polícia Militar (PMCE) é o mais preparado para combater a violência em Fortaleza.

Os 18% totalizados por André Fernandes são compostos por 60% de eleitores seus. Fernandes tem 31% de eleitores que afirmam ser Wagner o mais preparado na área. Não existe contrapartida, pois 6% de eleitores de Wagner afirmam que o bolsonarista seria quem melhor deteria a violência da quarta capital mais populosa do País.

Dos eleitores de Evandro, 38% entendem que o petista é o melhor nome para gerir a segurança pública; e 34% dos que dizem que votarão no petista reconhecem Wagner como o melhor nome.

Dos 6% obtidos por Sarto neste recorte, 27% são de eleitores já inclinados à sua candidatura. Enquanto 1% dos que votarão em Wagner ficam com o atual prefeito na área.

Fernandes e Wagner são os mais sinceros

No quesito sinceridade, Fernandes e Wagner lideram, com 25% e 21%, respectivamente. Evandro totaliza 13% e Sarto, 11%. Quando o questionário aborda temas relacionados a este quesito, a migração de votos é menor.

Fernandes encontra 74% dos votos obtidos aqui entre os próprios apoiadores. Entre os eleitores dele, 8% escolheram Wagner como mais sincero.

Wagner, por sua vez, tem 61% que lhe atribuem mais sinceridade formados por seus eleitores. Já 11% dos eleitores de Wagner citam Fernandes como mais sincero.

Dos 13% obtidos, Evandro tem 58% dos votos entre eleitores que demonstram afinidade com sua candidatura. José Sarto é o mais honesto para 41% de pedetistas que formam o percentual que lhe considera mais honesto. Entre os potenciais sartistas, 12% mencionam Wagner como mais honesto. Dos 13% obtidos, Evandro tem 58% dos votos entre eleitores que demonstram afinidade com sua candidatura.

Quem mais defende o pobre; quem mais defende o rico



Há um empate quádruplo para a pergunta sobre qual candidato mais defende os pobres. Evandro e Fernandes totalizaram 18%; Wagner, 16%; Sarto, 14%.

Sarto e Wagner lideram entre os que mais defendem os ricos. Neste ponto, a liderança é dividida entre dois: Sarto, 23%, e Wagner, 19%.

Este é o ponto ao qual os eleitores não querem relacionar seus candidatos, movidos pela compreensão média de que, como ricos não precisam do auxílio estatal, a atuação do poder público deve ser mais enfática no combate à pobreza e à desigualdade, dentro das atribuições do município.



Para 33% dos eleitores de André Fernandes, Sarto é quem mais defende os ricos, enquanto somente 7% deles citam o deputado federal.

Para 32% dos eleitores de Sarto, Wagner é o maior defensor dos ricos, enquanto somente 9% deles citam o próprio prefeito.

Para 31% dos eleitores de Evandro, Fernandes é quem mais defende os ricos, enquanto somente 7% deles citam o presidente da Assembleia Legislativa.



Para 33% dos eleitores de Fernandes, Sarto é quem mais defende os mais ricos.

Educação

Outro empate quádruplo, agora, em quem é melhor para a educação. Fernandes e Wagner têm 20%; Sarto e Evandro, 18%

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e13 de setembro de 2024. Foram realizadas 826 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Ou seja, se 100 estudos fossem realizados, 95 mostrariam mesmo resultado. A pesquisa foi contratada pelo O POVO e está registrada no TSE com número CE-07203/2024.

O Datafolha realizou pesquisa quantitativa, por amostragem, com aplicação de questionário em abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (Pnad 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.