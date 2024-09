Foto: Izabele Vasconcelos/especial para O POVO POLICIAIS militares participaram de workshop sobre atuação de segurança nas eleições

Pelo menos 26 municípios cearenses devem receber reforço federal na segurança para as eleições de 2024. A informação foi confirmada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Dentre os municípios que devem contar com o reforço federal estão Sobral, Caucaia, Santa Quitéria.



O TRE-CE, no entanto, não divulgou a lista com os 26 municípios que devem receber o reforço. Esta matéria será atualizada assim que a Justiça Eleitoral revelar as cidades.

“Municípios que vão ter presença de tropas federais. Caucaia terá. Sobral. Santa Quitéria. São 26 municípios. Já foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que já mandou para o Ministério da Defesa e na próxima semana já devem estar chegando reforços”, disse o presidente da corte eleitoral durante evento sobre segurança nas eleições, nessa quinta-feira, 19, em Fortaleza.

O número representa mais que o dobro de municípios cearenses que receberam reforço federal na segurança nas eleições de 2020. Há quatro anos, foram 11 cidades do Estado que receberam o auxílio de tropas federais.

Raimundo Nonato informou ainda que se reuniria com o comandante da 10ª Região Militar e com o general do Exército comandante da região Nordeste para tratar do assunto. “Estaremos reunidos para falar sobre a possibilidade de antecipar as tropas federais em alguns municípios que nos dão mais trabalho. Sobral, Caucaia, Santa Quitéria, Morada Nova. Tem algumas regiões que estão no nosso radar”, complementou.

O desembargador reforçou ações conjuntas para coibir violência política, lembrando de casos de ameaças sofridas por candidaturas em Sobral e Caucaia. “Estamos mapeando, por exemplo, violências. A violência (contra candidatos) em Caucaia, imediatamente demos repostas, com ação e prisões feitas pelas autoridades. Não estamos deixando de dar a resposta enérgica. Em Sobral da mesma forma, após ameaça a candidata Izolda”, lembrou.

Secretário reforça atuação estadual

No mesmo evento, o secretário da Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, falou sobre a ação das forças de segurança do Estado para garantir o bom andamento do pleito. Sá, mencionou Sobral como um dos locais onde o acirramento político chama atenção da gestão.

“Temos percebido um acirramento muito forte em Sobral. Com notícias frequentes, aumentamos o contingente em Sobral, em Santa Quitéria. São cidades que temos um olhar mais atento e onde estamos reforçando efetivo até mesmo antes das eleições”, declarou.

O secretário reforçou a atuação célere do Estado. “O criminoso está ali tentando, mas o Estado vai se mostrar presente, forte e rápido. Onde houve denúncia, houve procedimento e ação imediata. Prendemos, em Fortaleza, um traficante que tinha feito ameaças em Iguatu. Em Caucaia, semana passada, houve ação contra pessoas ligadas ao tráfico. Bloqueamos as contas, apreendemos valores, automóveis. Houve também operação de busca e apreensão em Sobral contra pessoas ligadas ao tráfico, para mostrar que deve prevalecer a lei e que o monopólio de segurança é do Estado. O crime organizado tem que entender que o Estado prevalecerá para garantir o direito das pessoas”, concluiu.

Nessa quinta-feira, 19, ocorreu um workshop sobre as eleições com membros da Polícia Militar. No local, Sá reforçou o intuito do evento. “Aproveitamos esse momento para pessoalmente chamar as autoridades e transmitir nossa firmeza, diretriz e preocupação para enfrentar o problema de forma integrada. Também para que policiais se atenham às leis e às decisões judiciais. Não tem que olhar para partido político, ideologia, tem que ser firme para garantir a lei e eleições seguras”, finalizou.