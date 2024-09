Datafolha: Evandro se sai melhor entre católicos e André entre evangélicos

Foto: Montagem O POVO André Fernandes, Capitão Wagner, Evandro Leitão e José Sarto

A disputa pela Prefeitura de Fortaleza também pode ser observada sob a ótica de segmentos do eleitorado. O recorte do voto por religião tem peso relevante no cálculo político dos candidatos e em suas respectivas estratégias de campanha. De olho nisso, pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO, mediu a preferência entre os eleitores que se declararam católicos ou evangélicos para a disputa deste ano.

Evandro Leitão (PT) e Capitão Wagner (União Brasil) estão empatados tecnicamente na liderança (considerando a margem de erro) entre eleitores católicos, com 26% e 22%, respectivamente. Na sequência aparecem André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT). Veja os números abaixo.

Entre evangélicos, Fernandes aparece na frente com 38% da preferência do eleitorado; ante 33% de Wagner. Nesse segmento, Sarto tem 15% e Evandro, 7%. Os números sinalizam preferência para candidatos da direita e da extrema-direita entre os evangélicos.

Os números dizem respeito ao último levantamento do Datafolha, realizado entre 11 e 13 de setembro, na Capital.

Católicos

Evandro Leitão - 26% (+15)

Capitão Wagner - 22% (-7)

André Fernandes - 19% (+5)

José Sarto - 17% (-7)

Eduardo Girão - 3% (-1)

Evangélicos

André Fernandes - 38% (+13)



Capitão Wagner - 33% (+2)

José Sarto - 15% (-1)

Evandro Leitão - 7% (=)

Eduardo Girão - 2% (-6)

No total, 52% dos entrevistados pelo Datafolha se disseram católicos. Os evangélicos, (considerando as vertentes pentecostal, histórico protestante, neopentecostal e os que não estão frequentando nenhuma igreja atualmente) somam 20%.



Considerando os eleitores de cada um dos candidatos mais bem posicionados na pesquisa Datafolha, os de Evandro são os que têm a maior disparidade entre católicos e evangélicos (69% a 7%). Em seguida aparecem Sarto (51% a 16%) e Wagner (50% a 29%).

Os eleitores de André são os que têm mais equilíbrio nesse comparativo: 39% de católicos e 30% de evangélicos.

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-07203/2024. A pesquisa foi realizada de 11 a 13 de setembro de 2024 com 826 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.