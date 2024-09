Datafolha: Proposta para crianças autistas é a 'mais importante'; viseira de motociclistas a menos

Foto: Montagem/O POVO André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Chico Malta (PCB), Eduardo Girão (Novo), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT), Técio Nunes (Psol) e Zé Batista (PSTU) são candidatos em Fortaleza

Candidatos a prefeito de Fortaleza têm reforçado propostas que julgam importantes para pôr em prática em suas eventuais gestões. De olho nisso, a última pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO, questionou eleitores sobre o nível de importância de algumas propostas elencadas pelos candidatos na Capital. Veja abaixo o resultado do levantamento.

Entre as proposições listadas estão a criação de espaços para crianças autistas; ampliação de horários de postos de saúde; fim da Taxa do Lixo; propostas de mobilidade urbana; pavimentação; e outras. O Datafolha questionou o eleitor da seguinte forma:

“Os candidatos a prefeito de Fortaleza têm falado sobre algumas propostas. Numa escala de 0 a 10 de importância, sendo 0 nada importante e 10 muito importante, qual a nota de importância que você dá para as seguintes propostas”.

Dentre as propostas apresentadas, a mais relevante para o eleitorado é a criação de espaços para crianças autistas, com 87% dos entrevistados dando 9 ou 10 para a proposta e gerando uma nota média de 9.4 para a proposição; e a menos importante sendo a que trata sobre multas de viseiras para motociclistas (45%), com nota média de 6.5.

Em geral, as propostas relacionadas à saúde são as com maior aceitação pelo eleitorado. A criação do Hospital do Idoso (9,3) e a ampliação do horário de postos de saúde para 21 horas (9,0) fecharam o pódio das propostas consideradas mais importantes.

Num patamar intermediário aparecem propostas que têm recebido visibilidade durante a campanha como o fim da Taxa do Lixo (8,7); a criação de rondas ostensivas com a Guarda Municipal (8,7); a gratuidade de ônibus para estudantes nos fins de semana (8,6); a criação de mini Cucas (8,3); e a pavimentação de vias com piso intertravado (8,0).

Entre as vistas como menos importantes, além da questão das multas para motociclistas com viseira levantada, estão as propostas para o fim da Zona Azul (7,0) e a da criação do programa Pé-de-Meia Municipal (7,8).

Porcentagem de notas 9 e 10 e nota média de propostas:

Criação de espaços para crianças autistas - 87% (Nota média 9.4)

Criação do Hospital do Idoso - 86% (Nota média 9.3)

Ampliação do horário de postos de saúde até 21 horas - 80% (Nota média 9.0)

Acabar com a Taxa do Lixo - 78% (Nota média 8.7)

Rondas ostensivas com a Guarda Municipal - 72% (Nota média 8.7)

Gratuidade de ônibus para estudantes no fim de semana - 71% (Nota média 8.6)

Criação de Mini Cucas - 62% (Nota média 8.3)

Pavimentação com piso intertravado (tijolinho) - 59% (Nota média 8.0)

Criação do Pé-de-Meia municipal - 52% (Nota média 7.8)

Fim da Zona Azul - 44% (Nota média 7.0)

Deixar de multar motociclistas que trafeguem com viseiras levantadas - 45% (Nota média 6.5)

Algumas dessas propostas são consideradas mais importantes justamente pelo eleitores dos candidatos que as estão colocando na campanha.

A criação de rondas ostensivas com a Guarda Municipal, por exemplo, tem maior aceitação entre eleitores do candidato do PL, André Fernandes (9,2). O mesmo ocorre para a proposta de pavimentação de ruas com piso intertravado (tijolinho), que recebeu média 8,6 entre eleitores de José Sarto (PDT).



A proposta para criar o Pé-de-Meia Municipal ficou com média 8,8 entre eleitores de Evandro Leitão (PT), enquanto para os que dizem votar em André Fernandes dão nota 7,5 para a extinção de multas para motociclistas com a viseira do capacete levantada.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 13 de setembro de 2024. Foram realizadas 826 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Ou seja, se 100 estudos fossem realizados, 95 mostrariam mesmo resultado. A pesquisa foi contratada pelo O POVO e está registrada no TSE com número CE-07203/2024.

O Datafolha realizou pesquisa quantitativa, por amostragem, com aplicação de questionário em abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (Pnad 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.