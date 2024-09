Tasso entra na campanha de Sarto e defende voto no pedetista por "amor a Fortaleza"

Foto: Cintia Duarte/O POVO SENADOR Tasso Jereissati (PSDB) participou de agenda do prefeito José Sarto (PDT)

Ex-senador, ex-governador e nome histórico do PSDB, Tasso Jereissati participou nesta quarta-feira, 18, pela primeira vez de ato de campanha do prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT). Ele afirmou que "por amor a Fortaleza" está votando e pedindo votos para a candidatura do pedetista. O vice de Sarto é o presidente estadual do PSDB, Élcio Batista.

"Primeiro, porque eu moro aqui, meu filhos moraram aqui, meus netos moram aqui e eu tenho uma obrigação com essa cidade, até pela minha família, até por egoísmo. Eu tenho a obrigação com essa cidade. Sei que dentre todos os candidatos nenhum conhece e trabalhou por Fortaleza (como Sarto)", comentou o Tasso antes de encontro com candidatos do PDT, realizado em hotel na avenida Beira Mar.

O tucano ainda comentou sobre a queda de Sarto nas pesquisas eleitorais e garantiu que ainda há "muito chão pela frente" na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. "Nós (..) nem chegamos na segunda parte do primeiro tempo. Nós estamos no meio de uma campanha agora. Como eu disse, as pessoas estão conhecendo o trabalho melhor, com mais profundidade, do Sarto"", afirmou.

Ele também criticou, de forma indireta, os outros candidatos na disputa e questionou "qual o trabalho, o legado que os outros deixaram" por Fortaleza e nas áreas que atuam. Tasso acrescentou que, apesar da campanha de Evandro Leitão (PT) ter mais tempo de televisão e apoio dos governos estadual e federal, "a consciência do povo de Fortaleza vai valer" mais.

"A onda é muito grande, quantidade de televisão que eles têm, é uma coisa impressionante, os recursos, o poder estadual, o poder federal. Então é evidente que não é fácil, mas a consciência do povo de Fortaleza vai valer", finalizou.

Além de Tasso, estiveram presentes na ocasião o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), o próprio Sarto e vários candidatos a vereador em Fortaleza.

Ciro elogia Tasso

Fiador da campanha de Sarto, Ciro ressaltou a relevância de Tasso na campanha do prefeito e fez elogios ao legado do ex-governador. "Tasso Jereissati funda o Estado do Ceará moderno. E isso quer dizer coisa muito prática, quer dizer prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. Hoje, os eleitores que têm 25 a 30 anos poderiam estar mortos, porque o Ceará tinha a maior estatística de mortalidade infantil do mundo. Esse é o nosso trato," comentou.

Ciro aproveitou para voltar a criticar a atual gestão, liderada por Elmano de Freitas (PT). O pedetista reafirmou o trabalho desenvolvido por ele e Tasso em suas gestões. "Custou um sacrifício imenso para botar isso em ordem e fazer do Ceará exemplo para o Brasil", disse. E completou: "Controlamos a economia do Brasil, a partir de exemplo que demos aqui, e tudo isso está sendo destruído". (colaboraram Cintia Duarte e Isabelle Maciel)