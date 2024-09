Caucaia: Naumi projeta ganhar no primeiro turno e nega acabar com "Bora de Graça"

Foto: SAMUEL SETUBAL Candidato à Prefeitura de Fortaleza, Naumi Amorim (PSD) foi sabatinado no Jogo Político

Candidato do PSD à Prefeitura de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) justificou sua ausência em debates dizendo que “debate com o povo”. O ex-prefeito encerrou série de sabatinas com os candidatos a prefeito do município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza nessa quinta-feira, 19. Em entrevista ao podcast Jogo Político, do O POVO, ele projetou vitória ainda no primeiro turno e negou que irá acabar com o "Bora de Graça", política pública que garante transporte de graça no município.

“Eu gosto de debate com o povo, não gosto de chegar em um local com quatro ou cinco candidatos e ali falar com você, das suas coisas, não concordar, e às vezes ser até pessoal. Eu gosto de debater com o povo, gosto de andar na rua e pegar na mão” disse o candidato. Ele faltou o debate promovido pelo O POVO no fim de agosto e foi criticados por seus adversários em razão da ausência.

Segundo o candidato do PSD, sua campanha está confiante que pode vencer a eleição já no primeiro turno pois, segundo ele, as pesquisas indicam isso. “Eu acho que no segundo turno a gente não vai enfrentar ninguém não, eu acho que vou ganhar no primeiro turno”, afirmou o prefeito, ao ser perguntado sobre qual candidato preferiria enfrentar no segundo turno do pleito.

No último levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, Naumi aparece com 35,9%, seguido pela candidata do PSDB Emilia Pessoa (18,9%), o candidato do PT Waldemir Catanho (15,4%) e o candidato do PL Coronel Aginaldo (12,3%). Esse cenário indica uma disputa de segundo turno.

Naumi classifica como pessoais a críticas de Valim

Durante a sabatina, o ex-prefeito acusou de serem pessoais as críticas do atual gestor do município, Vitor Valim (PSB), que alega ser problema da gestão anterior à poluição de Lagoa do Tabapuá.

“Eu acho as palavras infelizes. O que o povo quer é o equipamento pronto e resolvido. Eu era prefeito e inaugurei aquela praça (da Lagoa do Tabapuá) dia 30 de dezembro, faltava um dia pra sair da prefeitura. Ele tomou aquela praça, parece que ele via a foto do Naumi naquela praça", disse.

E seguiu: "E quando você constrói alguma coisa na prefeitura, quem assume tem que manter, porque esse patrimônio não é do prefeito. É do povo. Acho que foi uma coisa pessoal para não levar à frente, não dar ibope, a praça para o povo não ficar falando, 'aqui quem fez foi o Naumi'”.

Ex-prefeito nega que irá acaba com Bora de Graça

Naumi foi ainda questionado sobre declarações anteriores que repercutiram nas redes sociais e têm sido usadas por adversários, acusando que "Naumi é contra Bora de Graça". Na sabatina, o ex-prefeito disse que "pessoas" estariam "distorcendo as conversas". "Eu sou a favor do Bora de Graça, vou ampliar coma as topics nos bairros", garantiu.