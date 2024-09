Pesquisa Atlas: Dr. Aloísio lidera no Crato, seguido de perto por André Barreto

Pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura do Crato nas eleições 2024 mostra cenário parelho na briga pelo primeiro lugar, com briga entre situação e oposição. O Município fica a 538 quilômetros de Fortaleza e é um dos mais importantes na região do Cariri. A pesquisa foi contratada pelo O POVO. Os números foram divulgados em primeira mão pela rádio O POVO CBN Cariri.

Veja o resultado da pesquisa Atlas para prefeito de Crato:

​

Dr. Aloísio (União Brasil): 48,8%

André Barreto (PT): 41,6%

Lucas Brasil (PSDB): 4,2%

Não sei: 0,8%

Voto branco/nulo: 4,6%

O candidato de oposição Dr. Aloísio (União Brasil) lidera a pesquisa AtlasIntel. Ele tem 48,8% das intenções de voto.

O candidato André Barreto (PT), apoiado pelo prefeito Zé Ailton Brasil (PT), aparece próximo, com 41,6%.

Concorrendo pelo PSDB, Lucas Brasil (PSDB) tem 4,2%.

Brancos e nulos somam 4,6%. Não sabem 0,8% dos pesquisados.

Metodologia

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre 13 e 18 de setembro e foram entrevistados 800 eleitores. OI levantamento será registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-07216/2024.

Votos válidos

Dr. Aloísio (União Brasil): 51,5%

André Barreto (PT): 44%

Lucas Brasil (PSDB): 4,5%

Em votos válidos, Dr. Aloísio tem 51,5%, contra 44% de André Barreto. Lucas Brasil fica com 4,5%.

Votos válidos descartam votos em branco e nulos e os que não sabem em quem votar. Essa é a forma oficial como a Justiça Eleitoral divulga o resultado da eleição.

Homens e mulheres

Aloísio abre vantagem entre os homens. Ele alcança 52,1% contra 34,4% de André e 6,5% de Lucas. Entre as mulheres, há mais equilíbrio. André tem 47,9% e Aloísio, 45,9%.

Veja os números da pesquisa Atlas por segmento sociogemográfico:

​

Idade

Aloísio se sai melhor que André em quase todos os recortes etários. A exceção é entre os eleitores com 60 anos ou mais, onde o petista tem 68,8%, contra 29,3% de Aloísio.

Escolaridade

No quesito educacional, Aloísio leva a melhor entre eleitores com ensino fundamental e ensino médio. André Barreto tem melhores índices no recorte com ensino superior: 53,4% a 36,6% do candidato do União0 Brasil.

Aloísio é mais forte entre os mais pobres

A pesquisa AtlasIntel mostra muita variação conforme a renda dos eleitores. Entre os mais pobres, com renda familiar mensal até R$ 2 mil, a vantagem é de Dr. Aloísio. O candidato do União Brasil tem 61,2%, contra 29,2% de André Barreto.

Nos segmentos de renda intermediária, há disputa parelha. Entre quem tem renda familiar mensal de R$ 2 mil a R$ 3 mil, André tem 48,1% e Aloísio, 43,3%. Na faixa com renda familiar de R$ 3 mil a R$ 5 mil, Aloísio tem 46,9% e Barreto, 41,3%. Em, ambas, a situação é de empate técnico.

Entre aqueles com renda familiar entre R% 5 mil e R$ 10 mil por mês, Barreto tem vantagem folgada, de 60,2% a 30,5%.

Na faixa com renda acima de R$ 10 mil, o resultado é de 48,6% para Aloísio e 43,4% de Barreto.

Religião

No recorte por religião, Aloísio tem 51,2% entre católicos, contra 39,4% de André. Entre os evangélicos, Aloísio vai a 55% e André, a 41,5%.

Entre os que têm outra religião, André tem 54,9% e Aloísio, 31,4%. Já entre eleitores ateus ou agnósticos, André tem 62,4% e Aloísio, 14,5%.

Leia mais Lula tem imagem mais positiva e Bolsonaro, a mais negativa

Desaprovação supera aprovação do prefeito Zé Ailton; Lula é mais aprovado no Crato

A pesquisa AtlasIntel realizada no município do Crato sobre as eleições 2024 mediu a aprovação e a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Elmano de Freitas do prefeito José Ailton Brasil, todos do PT. A pesquisa foi contratada pelo O POVO e divulgada pela rádio O POVO CBN Cariri.

Veja a aprovação e a avaliação dos gestores

​

Lula tem a maior aprovação, com 61%, e 35% de desaprovação. Elmano tem 46% de aprovação e 39% de desaprovação.

No caso do atual prefeito, a desaprovação supera a aprovação. Ele tem 40% de eleitores que consideram positivo o trabalho, mas 50% que não aprovam.

Quanto à maneira como avaliam os líderes de governo, 47% acham o desempenho de Lula ótimo ou bom, 27% consideram regular, percentual quase igual ao ruim ou péssimo, de 26%.

O desempenho do governador Elmano é ótimo ou bom para 36%, número tecnicamente empatado aos 34% que acham regular. O índice é apontado como ruim ou péssimo por 29%.

Já o desempenho do prefeito Zé Ailton é considerado ótimo ou bom por 30%, regular pot 25% e ruim ou péssimo por 45%.

Metodologia

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre 13 e 18 de setembro e foram entrevistados 800 eleitores. OI levantamento será registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-07216/2024.

Limpeza e obras públicas são áreas mais bem avaliadas da Prefeitura

A pesquisa AtlasIntel pediu ainda que os eleitores entrevistados avaliassem nove áreas da Prefeitura. Limpeza urbana, educação e obras públicas tiveram os melhores resultados. Foram os três únicos que os conceitos ótimo e bom superaram os índices de ruim e péssimo.

A limpeza urbana foi considerada ótima ou boa por 43% dos entrevistados e ruim ou péssima por 36%. Saldo positivo de 7 pontos percentuais.

Sobre obras públicas, 40% consideram o desempenho ótimo ou bom e 35%, ruim ou péssimo. O saldo é de 5 pontos.

A educação é classificada por 43% como ótima ou boa. O índice ruim ou péssimo é apontado por 40%. Saldo positivo de 3 pontos percentuais.

Meio ambiente, transporte público e lazer têm piores números

Os resultados mais negativos entre as áreas da Prefeitura foram para áreas verdes, lazer e meio ambiente, transporte público e saúde.

Áreas verdes, lazer e meio ambiente receberam o conceito ótimo ou bom de 31% dos entrevistados pela pesquisa AtlasIntel. Disseram que o trabalho é ruim ou péssimo 53%. O saldo negativo é de 22 pontos percentuais.

Transporte público é considerado ótimo ou bom por 28%. A avaliação ruim ou péssima foi feita por 47%, saldo negativo de 19 pontos.

Saúde é apontada como ótima ou boa por 32% e ruim ou péssima por 50%, saldo negativo de 18 pontos.

Avaliação das áreas da atual gestão

​

Principais problemas

A saúde é o maior problema do Crato, na opinião dos eleitores, segundo pesquisa AtlasIntel para prefeito do Município, contratada pelo O POVO e divulgada em primeira mão pela rádio O POVO CBN Cariri.

Maiores problemas que afetam Crato

Cada eleitor podia citar até três das opções listadas

​

A seguir aparecem a criminalidade, a educação, a má conservação de ruas, calçadas e áreas de lazer e degradação do centro.

A pesquisa listou série de problemas que podem afetar o município e pediu que indicassem até três que consideram como os mais graves.