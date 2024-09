Sem menção a Evandro, Luizianne estreia na campanha em Fortaleza

Foto: Taynara Lima/O POVO A deputada federal Luizianne Lins esteve presente na plenária ao lado candidata à vereadora Liliane (PT)

A deputada federal Luizianne Lins (PT) realizou, na noite dessa quinta-feira, 19, a primeira agenda de campanha em Fortaleza em evento da candidata à vereadora Liliane (PT), vice-presidente municipal do partido. Na ocasião, a ex-prefeita não mencionou o candidato da legenda à Prefeitura, Evandro Leitão, porém citou a participação na campanha de Waldemir Catanho, em Caucaia.

A plenária foi realizada no bairro Benfica. Luizianne chegou no local por volta das 19h40min e não deu entrevistas.

Em discurso, a deputada federal elogiou a trajetória da candidata Liliane e relembrou a própria carreira na política, incluindo a época em que foi eleita vereadora de Fortaleza. A ex-prefeita também falou sobre ações voltadas à juventude realizadas durante os oito anos no comando da Capital, citando a criação dos Cucas, por exemplo.

Luizianne também afirmou que a vida está uma “correria” e chegou a apontar que estaria com o “coração dividido”, se referindo à participação em atos de candidatos a vereadores da Capital e à atuação na campanha de Catanho, que concorre à Prefeitura de Caucaia.

“Minha vida está uma correria tão grande. Também na batalha pelo companheiro, que é um companheiro maravilhoso dessa trajetória da minha vida, que é o companheiro Catanho, lá em Caucaia”, disse.



A deputada ainda destacou a importância da presença de vereadores da sigla na Câmara Municipal de Fortaleza. “Está fazendo muita falta muitas vozes de esquerda e do PT na Câmara de Fortaleza. A gente tem o mandato da nossa companheira Adriana, do Dr. Vicente, mas a gente precisa de mais uns dez do PT, uns dez da nossa federação lá”, enfatizou.



Essa foi a primeira agenda de campanha de Luizianne na Capital. Apesar de ativa em Caucaia, o apoio da deputada federal ao petista Evandro Leitão também é esperado.

Leitão já chegou a afirmar que ainda aguarda apoio da ex-prefeita e, em agosto, disse que a colega de partido entraria na campanha “no momento correto”.