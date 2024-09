Eleições 2024: Veja os 26 municípios cearenses que pediram reforço federal na segurança

Foto: Alex Gomes em 07-10-2018 Tropas federais irão reforçar a segurança dos locais de votação em 26 municípios do Ceará

26 municípios cearenses solicitaram e devem receber reforço federal na segurança para as eleições de 2024. A informação foi confirmada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, na última quinta-feira, 19.

Dentre os municípios que devem contar com o reforço federal estão Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral, Santa Quitéria e outros. O TRE-CE divulgou nessa sexta-feira, 20, a lista com as 26 cidades que devem receber o reforço. Veja a lista de cidades abaixo.



Cidades que devem receber reforço federal nas eleições 2024

Fortaleza Sobral Juazeiro do Norte Caucaia Pacajus Maracanaú Itaitinga Quixadá Camocim Aquiraz Iguatu Novo Oriente Canindé Mombaça Alto Santo Santa Quitéria Maranguape Crateús Icó Caririaçu Boa Viagem Madalena Crato Morada Nova Pedra Branca Barbalha

O número representa mais que o dobro de municípios cearenses que receberam reforço federal na segurança nas eleições de 2020. Há quatro anos, foram 11 cidades do Estado que receberam o auxílio de tropas federais.

O presidente do TRE-CE informou que a solicitação já foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Corte, segundo ele, já teria mandado para o Ministério da Defesa e, na próxima semana, já devem estar chegando reforços. Raimundo Nonato disse ainda que se reuniria com o comandante da 10ª Região Militar e com o general do Exército comandante da região Nordeste para tratar do assunto.

“Estaremos reunidos para falar sobre a possibilidade de antecipar as tropas federais em alguns municípios que nos dão mais trabalho. Sobral, Caucaia, Santa Quitéria, Morada Nova. Tem algumas regiões que estão no nosso radar”, complementou.

O desembargador reforçou ações conjuntas para coibir violência política, lembrando de casos de ameaças sofridas por candidaturas em Sobral e Caucaia. “Estamos mapeando, por exemplo, violências. A violência (contra candidatos) em Caucaia, imediatamente demos repostas, com ação e prisões feitas pelas autoridades. Não estamos deixando de dar a resposta enérgica. Em Sobral da mesma forma, após ameaça a candidata Izolda”, lembrou.



O secretário da Segurança Pública Roberto Sá afirmou que a cada denúncia relacionada a violência nas eleições é recebida, independentemente do canal e da pessoa, as medidas são realizadas de forma imediata.

“A gente checa e toma medida imediata com a Polícia Militar indo para o local cuja denúncia tenha surgido, mas também com a Polícia Civil instaurando uma investigação, já chamando as pessoas para depor pedindo perícia e fazendo diligências. Pedindo medidas cautelares à Justiça e junto a isso a inteligência, que hoje sai de 135 unidades células para 791 no estado inteiro e está orientada para isso”.

O secretário ainda mencionou outros órgãos que também atuam na área, como a Polícia Federal, o Ministério Público Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral e a Procuradoria Geral da Justiça. “A informação chega para nós, ela não para com a gente. A gente encaminha para os órgãos responsáveis e adota medidas operacionais imediatas”.

“Sejam eleitores ou candidatos a qualquer cargo eleitoral, se sofrer algum tipo de ameaça ou denúncia ou tomar conhecimento que alguém sofreu, nos comunique oficialmente. Se não quiser comunicar oficialmente, use o Disque Denúncia. Nós estamos chegando em todas as denúncias, independentes do canal”, completou.