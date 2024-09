Evandro e Camilo participam de reunião e convocam vereadores: "Não podemos baixar a guarda"

Foto: Taynara Lima/O POVO EVANDRO participou de ato com Gabriella Aguiar e Camilo no comitê, no bairro Luciano Cavalcante

O candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão, a vice Gabriella Aguiar (PSD) e o ministro da Educação Camilo Santana (PT) estiveram na noite desta sexta-feira, 20, em uma reunião com candidatos a vereador. O encontro foi realizado no comitê do petista, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

Em discurso, Leitão elogiou e agradeceu o trabalho dos vereadores, porém destacou que, nessa reta final, não podem “baixar a guarda”.

“Nós estamos a 16 dias do dia 6 de outubro. É muito importante que, nessa reta final, a gente possa intensificar a nossa campanha, tanto a de vocês como a nossa. Nós estamos dando o nosso máximo em todos os sentidos [...] Se até o momento, passados esses dias de campanha, nós somos aquela candidatura que mais cresce, é graças ao esforço, à dedicação de vocês, mas nós não podemos baixar a guarda”, pontuou.



O petista também mencionou campanhas anteriores e considerou que essa é “a mais difícil”, apontando que a disputa está “extremamente acirrada”.



“Toda campanha tem suas dificuldades. Eu já participei de mais quatro campanhas para vereador e prefeito. Essa é a campanha mais difícil que eu participo, não apenas por eu estar sendo candidato da chapa majoritária, mas pela maneira como as coisas estão acontecendo. Uma campanha extremamente acirrada, onde tem três candidatos ou quatro candidatos disputando para passar para o segundo turno”, avaliou.



Camilo Santana também analisou os principais candidatos do pleito, criticando a atual gestão do prefeito José Sarto (PDT) e considerado que as outras candidaturas são representadas por “dois bolsonaristas”, se referindo a André Fernandes (PL) e a Capitão Wagner (União Brasil).



“Infelizmente, esse prefeito que está aí abandonou a população de Fortaleza. Não cuidou da cidade, não cuidou da saúde, não quis ser prefeito. Essa é a grande realidade. Um outro projeto está representado por dois bolsonaristas candidatos aqui em Fortaleza e vocês sabem o que foi o governo Bolsonaro quando ele estava no governo”, disse.



Camilo finalizou o discurso chamando os vereadores para intensificar a campanha e considerou que esse é o momento para “arregaçar as mangas”. Ele entra oficialmente de férias do Ministério da Educação na próxima segunda-feira, 23, e deverá se dedicar à campanha na Capital.



“Nós estamos na reta final [...] Por isso que eu estou aqui. Segunda-feira vou estar livre até o dia 6 para a gente arregaçar as mangas e intensificar a campanha aqui em Fortaleza”.

Nessa semana, o prefeito José Sarto também realizou um encontro com os vereadores de sua base. O encontro contou com as presenças de Roberto Cláudio (PDT), Ciro Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB). A reunião se deu num momento em que as pesquisas apontam uma queda nos números do atual prefeito.

Conforme publicado pelo O POVO na última quinta-feira, 19, parte dos vereadores que apoiam o pedetista estariam insatisfeitos com a demora no envio de recursos para as campanhas. Alguns deles relatam que outros candidatos à Prefeitura como Capitão Wagner, pessoalmente, e o próprio Evandro - por meio de interlocutores - teriam realizado movimentações para tentar atrair o apoio desses vereadores que hoje estão com Sarto.