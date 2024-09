Paraná Pesquisas Sobral: Oscar lidera com 49,8% e Izolda tem 37,3%

Foto: Montagem O POVO/ MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL e Junior Pio/ Assembleia Legislativa/Divulgação Izolda Cela e Oscar Rodrigues disputam o comando da Prefeitura de Sobral

O deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil) lidera a corrida pela Prefeitura de Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza, com 49,8% das intenções do voto, à frente da ex-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB), que tem 37,4%, segundo dados divulgados pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 20.

O levantamento, no cenário estimulado, também mostra que 7% dos entrevistados responderam que votaria em nenhum, branco ou nulo e 5,8% não souberam e não responderam. No cenário espontâneo, Oscar também larga na frente, tendo 37% e Izolda, 27,5%. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais e para menos.

Neste cenário, foram citados outros nomes para prefeitura por 1,3% dos entrevistados, 5,8% ninguém, branco, nulo, e 28,4% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi feita com base em uma amostragem de 640 entrevistados entre os dias 16 e 19 de setembro e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n° CE-0049/2024 e contratada pela DON7 Média.

Sobral: Oscar lidera em quase todos os segmentos

Oscar Rodrigues é candidato pela oposição ao atual prefeito Ivo Gomes (PSB) e adversário histórico do grupo dos Ferreira Gomes em Sobral. Izolda Cela é candidata governista com apoio da base municipal, estadual e federal.

O deputado estadual lidera em quase todos os segmentos sobre a ex-secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC). As maiores vantagens são entre os homens, onde tem 58,1%, contra 33,3% da candidata, e entre os eleitores com mais de 60 anos, pontuando 56,9% contra 28,4% de Cela.

Oscar também aparece na frente entre as mulheres, mas com uma vantagem menor, tendo 42,4% das intenções dos votos, e a candidata, 40,9%. Entre os entrevistados na faixa etária de 25 a 34 anos, o deputado alcança 45,6% e Izolda, 42,9%.

O candidato do União Brasil também lidera as amostras com os eleitores entre 35 a 44 anos, 45 a 59 anos, os que possuem ensino fundamental, ensino médio, população economicamente ativa (PEA) e não PEA.

Sobral: Izolda lidera entre os mais jovens e com ensino superior

A ex-governadora do Ceará, Izolda Cela, só lidera em dois segmentos: entre os mais jovens e entre aqueles que possuem ensino superior. Com os entrevistados na faixa de 16 a 24 anos, a candidata aparece com estreita vantagem sobre Oscar, tendo 44,9% das intenções de votos, enquanto o deputado possui 41,6%.

Já para os com graduação em ensino superior, a diferença é ainda menor. Enquanto Izolda Cela foi citada por 46,9%, Rodrigues foi por 45,3%.

Sobral: Izolda tem rejeição maior do que a de Oscar

Na amostragem do potencial eleitoral dos candidatos à Prefeitura de Sobral, mostra que Izolda tem uma rejeição maior do que a de Oscar: 40,6% dos entrevistados afirmaram que não votariam nela "de jeito nenhum", enquanto para o deputado a pontuação é de 30,5%.

Questionados em quem "votariam com certeza", Rodrigues aparece à frente, com 34,7% dos eleitores, enquanto Izolda responderam 28,9%. Da mesma forma, o candidato do União Brasil configura com a maior porcentagem com a pergunta em quem o entrevistado "poderia votar". Ele aparece com 31,6% e a candidata adversária 25,6%.

Confira os cenários para prefeitura de Sobral

Se as eleições para Prefeito de Sobral fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Oscar Rodrigues (União Brasil): 37,0%



Izolda Cela (PSB): 27,5%



Outros nomes citados: 1,3%



Ninguém/Branco/Nulo: 5,8%



Não sabe/Não respondeu: 28,4%

Se as eleições para Prefeito de Sobral fossem hoje e os candidatos fossem Izolda Cela - 40 e Oscar Rodrigues - 44, em quem o(a) Sr(a) votaria?