Partidos da base do governo são adversários em 80% dos municípios do Ceará

A base de apoio do governo Elmano de Freitas (PT) garante enorme maioria política, mas torna um desafio conciliar os diferentes interesses locais. Se há conflitos até dentro do próprio partido do governador, o PT — como ocorreu em Fortaleza, Crato e Iguatu, por exemplo —, é ainda mais complicado evitar que as divergências entre partidos criem fissuras na aliança estadual.

Em 80% dos municípios do Ceará, há disputa direta entre candidatos a prefeito filiados a partidos do arco governista estadual. Dos 184 municípios, 149 têm partidos da base aliada como adversários.

O número considera como partidos do bloco governista de Elmano PT, PCdoB, PV, PSB, PSD, Progressistas, MDB, Republicanos, Psol, Rede, Podemos e Solidariedade.

Há 35 municípios, dos 184, sem enfrentamento direto entre essas legendas. Se forem considerados os municípios em que não há disputa direta entre partidos da base nem há apoio formal a uma candidatura contra um aliado estadual, o número cai para 12.

Sem contar Cariré e Eusébio, onde os partidos do bloco governista nem disputam, nem apoiam ninguém de forma oficial. Também sem considerar Mucambo e São João do Jaguaribe, onde há um candidato só e, portanto, não tem disputa com ninguém.

O enfrentamento direto mais comum na base é entre o PT de Elmano e o PSB de Cid Gomes: 41. O PSD, de Domingos Filho, e o PT têm candidatos um contra o outro em 22 prefeituras. Já a rivalidade entre candidatos de PSB e MDB, de Eunício Oliveira, é registrada em 19 prefeituras. Contra o PT, o MDB concorre em 13 municípios. Mesma quantidade de disputas entre PSB e o Republicanos de Chiquinho Feitosa.

PSB e PSD, partidos de Cid contra o de Domingos, enfrentam-se por 12 prefeituras. Contra o Progressistas, de Zezinho e AJ Albuquerque, o PSD concorre em 11 municípios.

Há 8 embates PT contra Progressistas. MDB contra PSD, Eunício contra Domingos, é confronto que se repete em 7 lugares. Mesmo número de enfrentamentos entre Progressistas e PSB.

O Republicanos, de Chiquinho Feitosa, é adversário do PT em 6 cidades. Contra o MDB, concorre em 5 municípios. Contra o PSD, a sigla de Chiquinho concorre em 4. Mesmo número de vezes em que enfrenta o Republicanos.

Em julho, Elmano comentou sobre o desafio de administrar as divergências locais. "Minha missão como governador é evidentemente que tem esse dilema, entre manter o compromisso que tive (de apoiar aliados), e eu vou manter o compromisso que fiz e, ao mesmo tempo, como faço isso, mantendo nossa base unida".

Ele afirmou que iria avaliar caso a caso como seria esse apoio onde há divisão na base — se de forma presencial ou por meio de gravação, por exemplo. "Eu tenho a missão de manter nosso grupo no máximo de unidade interna. Temos disputas dentro dos nossos partidos que integram a base aliada".

As disputas municipais entre aliados trazem dificuldades e vantagens. Ao mesmo tempo em que obriga a fazer mediações para não atingir o governo, assegura a vitória de um aliado com qualquer dessas candidaturas que saia vencedora.

Aliança conseguiu preservar cidades estratégicas para cada grupo

Embora sejam muitas as disputas dentro da base aliada, o bloco governista conseguiu unir, se não todos, grande parte dos partidos da aliança estadual em algumas das cidades mais estratégicas.

Nos sete maiores municípios, apenas em Caucaia há disputa entre dois grandes partidos da base. O PT disputa com Waldemir Catanho, enquanto o PSD lançou Naumi Amorim — e inclusive tirou algumas legendas da coligação petista.

Em Fortaleza, apenas Solidariedade, que lançou George Lima, e a Federação Psol/Rede, que disputa com Técio Nunes, não está na coligação de Evandro Leitão (PT) entre as forças da base de Elmano.

Em Juazeiro do Norte, o prefeito Glêdson Bezerra concorre pelo Podemos e tem apoio do Progressistas. O Psol queria lançar candidato próprio, mas a Rede é a maior força na federação e garantiu o apoio a Fernando Santana (PT).

Em Sobral, apenas o MDB, que apoia Oscar Rodrigues (União Brasil), não ficou ao lado de Izolda Cela (PSB).

Dos oito maiores municípios, além de Caucaia, a maior disputa é em Maranguape. O prefeito Átila Câmara (PSB) tem apoio de algumas das principais forças governistas, mas tem como adversário Lucílvio Girão (PSD), que tem o MDB entre os apoiadores. Há ainda Samara Bezerra (PRD) na disputa.

Daí em diante, na lista dos maiores municípios, há divisões mais complicadas e disputas duras.

Iguatu é uma das situações mais complicadas de disputa na base estadual e no PT. Ilo Neto, recém-filiado, é o candidato do partido. O PSB lançou Sá Vilarouca, ex-petista que tem sido abandonado por membros do atual partido.

Em Quixadá, o PT, com Victor Marques, enfrenta o prefeito Ricardo Silveira, do PSD, apoiado por governistas como PSB e Podemos, mas também pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em Aracati, disputam Caetano Neto (Republicanos), apoiado por Chiquinho Feitosa, contra Roberta Cardoso (Podemos), candidata do prefeito Bismarck Maia (Podemos). O PT local aprovou apoio a Caetano, mas houve intervenção estadual para desfazer a decisão e liberar a base, sem apoio formal a ninguém.

Houve esforço para garantir o máximo de unidade em municípios com peso para cada grupo. Caso de Sobral para os Ferreira Gomes e Aracati para o clã Bismarck. E Tauá para Domingos Filho (PSD). No município dos Inhamuns, Patrícia Aguiar (PSD) acaba tendo como adversário Dr. Edyr, do MDB, que tem o PP entre os apoiadores. Também concorre Dr. Murilo Carvalho (PL). (Érico Firmo)

Negociação entre PT e PSB teve conta aritmética

Maiores partidos do Ceará em número de prefeitos e principais forças da aliança governista estadual, PT e PSB se enfrentam diretamente em 41 municípios.

O esforço foi para preservar as prefeituras mais estratégicas. Em todos os oito maiores municípios do Ceará, os dois partidos estão aliados. Ou, no caso de Maracanaú, o PSB não tem candidato, nem apoia ninguém.

Nos apoios mútuos, as legendas negociaram reciprocidade aritmética. O PSB tem apoio do PT em 32 municípios. PT tem apoio do PSB em 31 municípios. A equivalência quantitativa era total, mas a candidatura do PT em Icapuí, respaldada pelo PSB, foi retirada.

O PT levou vantagem no porte dos municípios. Levou o apoio do PSB em Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte, os três maiores. O quinto maior município do Estado, Sobral, é o principal em que o PT apoia o PSB. Seguem-se dois municípios em que os petistas recebem apoio, Crato e Itapipoca. O PT retribui em Maranguape, fechando a lista das oito maiores populações do Ceará.

A relação cresceu em número de alianças e de disputas. Reflexo, principalmente, da expansão da organização e das ambições petistas desde que Camilo Santana (PT) assumiu posição de autonomia em relação aos Ferreira Gomes, a partir de 2022.

Em 2020, PT e PDT, então partido do grupo cidista, foram adversários diretos em 23 prefeituras. Número que subiu para 41. Naquela ocasião, houve 45 apoios mútuos. A quantidade saltou para 63. O PDT elegeu 67 prefeitos e o PT, 18. O PSB, ainda sem Cid, fez 8. (Érico Firmo)

Base governista nas eleições pelo Ceará

Partidos da base não se enfrentam nem apoiam candidato contra partido da base:

Barbalha

Cariré

Catunda

Crateús

Crato

Eusébio

Horizonte

Ipaporanga

Jaguaribara

Mauriti

Novo Oriente

Pacujá

Potengi

Quixeré

Partidos da base não se enfrentam, mas estão em alianças contrárias:

Aquiraz

Ararendá

Baixio

Croatá

Farias Brito

Granjeiro

Groaíras

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Marco

Morrinhos

Nova Russas

São Gonçalo do Amarante

Sobral

Tamboril

Tianguá

Tururu

Viçosa do Ceará

Só tem um candidato:

Mucambo

São João do Jaguaribe

Base fora da disputa:

Eusébio

Cariré

PT disputa contra PSB:

Alcântaras

Altaneira

Apuiarés

Araripe

Barreira

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Caridade

Cedro

Choró

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Ereré

Forquilha

General Sampaio

Hidrolândia

Iguatu

Ipu

Iracema

Irauçuba

Itaiçaba

Jaguaruana

Jati

Meruoca

Morada Nova

Palmácia

Parambu

Paramoti

Penaforte

Pentecoste

Pindoretama

Pires Ferreira

Quixelô

Quixeramobim

Reriutaba

Russas

Salitre

Santa Quitéria

Senador Pompeu

Tarrafas

Outras disputas na base aliada:

Todos os demais municípios.



Onde PSB apoia PT

Abaiara

Amontada

Aquiraz

Aurora

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Cascavel

Caucaia

Crateús

Crato

Croatá

Farias Brito

Fortaleza

Granja

Ibicuitinga

Itapipoca

Jardim

Juazeiro do Norte

Mauriti

Monsenhor Tabosa

Nova Olinda

Palhano

Pedra Branca

Piquet Carneiro

Quixeré

Santana do Cariri

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

Uruburetama

Uruoca

Onde PT apoia PSB

Acarape

Acaraú

Acopiara

Capistrano

Catunda

Chaval

Groaíras

Guaiúba

Ibiapina

Jucás

Marco

Milhã

Mucambo

Mulungu

Novo Oriente

Pacujá

Sobral

Tamboril

Tianguá

Varjota

Assaré

Ipueiras

Itapajé

Ubajara

Redenção

Senador Sá

Canindé

Jaguaretama

Umirim

Horizonte

Maranguape

Itarema