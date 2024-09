Estrela da eleição de Sarto em 2020, cadela Marrion entra na campanha de Evandro Leitão

Foto: Isabelle Maciel/O POVO GABRIELA Aguiar, Evandro, Natália e cadela Marrion

Cadela Marrion, símbolo da campanha de José Sarto (PDT) em 2020, mudou de “voto” e está apoiando a candidatura de Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza em 2024. O animal, da raça Lulu da Pomerânia, participou da inauguração do Espaço Pet da campanha petista neste domingo, 22.

Além de agradecer o apoio do Marion, Evandro também demonstrou gratidão a Natália Herculano, ex-primeira-dama de Fortaleza e tutora da cadela, e ressaltou que a causa animal será uma das prioridades em um eventual governo.

“A causa animal será também prioridade de nosso governo, onde nós vamos ampliar a Clínica Jacó, onde nós iremos atender durante 24 horas e nós vamos dar uma atenção toda especial à causa animal. E a Marrion, no caso, ela soube escolher e escolher bem o seu representante. Hoje ela está aqui para a minha alegria, para a minha satisfação. Agora está dizendo que está com o 13. E eu fico muito feliz, quero aqui agradecer a ela e quero agradecer aqui a Natália por estar acreditando nesse projeto”, afirmou o candidato.

Natália Herculano explicou que Marrion, além de simbolizar a causa animal, também endossou a comunidade LGBTIQIAPN+ durante a campanha de 2020 de Sarto, mas que para ela, o prefeito e o candidato à reeleição “não cumpriu nenhuma das promessas”. Esses fatores foram decisivos para as duas mudarem de lado na disputa eleitoral deste ano.

“Então, eu sinto que é uma obrigação assumir, usar a Marion para que ela, dessa vez também tenha voz de novo para as pessoas que votaram acreditando em Marion. É assumir um compromisso com a gestão que pode fazer tudo isso”, acrescentou Natália.

Cristiane Leitão, esposa de Evandro, também agradeceu a Natália e destacou que a campanha petista quer levar inclusão para a sociedade.

“A Natália Herculano é uma amiga do coração e a gente sempre deve abraçar os amigos, e aí ela veio convidada aqui com a Marrion, para inaugurar esse Espaço Pet, que é um espaço importante, porque os nossos Pets, todos os animais, precisam ser incluídos na sociedade. (...) Vamos ter uma sociedade inclusiva. É essa gestão, é essa harmonia, é esse sentimento que a campanha, a família 13 que é levar para a sociedade”, acrescentou.

Campanha de Evandro Leitão inaugura Espaço Pet com Marrion, símbolo da campanha de Sarto de 2020

“Crescimento consistente”

Evandro Leitão também falou sobre o ritmo de campanha e afirmou que o seu crescimento nas pesquisas é o mais “consistente” entre os outros candidatos, além de projetar o segundo turno. No Agregador de Pesquisas do O POVO é possível observar que Evandro passou de 9% para 16% e agora está com 19%.

“Eu acho que esse crescimento da gente está sendo o crescimento mais consistente entre todos os candidatos. (...) Então é o único candidato que efetivamente está crescendo com consistência, e isso era natural, normal, de acordo com o conhecimento da população, para com a nossa caminhada, minha e da Gabriela, conhecendo as nossas propostas, conhecendo a nossa história(...). E agora a tendência a crescer ainda mais, a gente espera poder chegar aí ao final, no dia 6 de outubro, com a grande votação, passar para o segundo turno”, explicou.

Visita do presidente Lula ainda incerta

Apesar dos comentários sobre uma possível vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Fortaleza ainda essa semana, Evandro Leitão afirmou que a visita do chefe do executivo ainda é incerta, mas que é do desejo da equipe que o petista venha antes do fim da campanha do primeiro turno.

“O presidente Lula é provável que ele ainda venha, nós ainda não temos essa certeza, devemos ter agora no início dessa semana, pra ver se até o dia 3, que é o último dia de campanha, ele possa estar aqui”, explicou

Ausência de Luizianne na campanha

A vice de Evandro, Gabriela Aguiar (PSD), comentou sobre a ausência da deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), na campanha do petista na capital cearense, e disse que é “no tempo dela”.

“A Luizianne tem o tempo dela, ela está trabalhando bastante na campanha do Catanho (PT), em Caucaia, e nós aqui estamos tocando e estamos muito felizes”, acrescentou.