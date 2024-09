O POVO realiza 2ª rodada de sabatinas com candidatos à Prefeitura de Fortaleza

Foto: Montagem/O POVO TODOS os candidatos a prefeito de Fortaleza participarão das sabatinas

A segunda rodada de sabatinas com os nove candidatos à Prefeitura de Fortaleza começa nesta segunda-feira, 23, no programa O POVO News 1ª edição, com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano. "Será uma nova oportunidade para o eleitorado da Capital acompanhar as propostas apresentadas pelos candidatos e decidir quem é o melhor nome para enfrentar os muitos desafios da nossa cidade", avalia o também editor de Política do O POVO.

E acrescenta: "Vale ressaltar que essas sabatinas ocorrem no momento mais tenso e quente da disputa eleitoral, após as pesquisas de vários institutos que mudaram totalmente o cenário de algumas semanas atrás, e consequentemente as estratégias dos candidatos. Fora que estamos a poucos dias das eleições. Então são elementos que tornam essas entrevistas ainda mais importantes não só para os candidatos, mas também para a toda a sociedade".



O primeiro candidato a ser entrevistado será Zé Batista (PSTU), às 8h40min. As sabatinas serão realizadas de 23 de setembro a 2 de outubro, com todos os nove postulantes à Prefeitura da Capital cearense.



A ordem no qual os candidatos serão sabatinados foi definida por sorteio.



Confira as datas das sabatinas de cada candidato de Fortaleza:



O POVO News primeira edição:



23/09: Zé Batista (PSTU), às 8h40min

24/09: Chico Malta (PCB), às 8h40min



25/09: Evandro Leitão (PT), às 8h40min



26/09: Capitão Wagner (União Brasil), às 8h40min



27/09: André Fernandes (PL), às 8h40min



30/09: Eduardo Girão (Novo), às 8h40min



1/10: George Lima (Solidariedade), às 8h40min



2/10: Técio Nunes (Psol), às 8 horas



2/10: José Sarto (PDT), às 8h40min



Primeira rodada de sabatinas foi realizadas na Rádio O POVO CBN



A primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza foi realizada de 2 a 12 de setembro, na Rádio O POVO CBN. Todas as sabatinas estão disponíveis no canal do Youtube do O POVO.



Sabatinas em outros municípios



O POVO também realizou sabatinas com os candidatos ao Paço Municipal de Barbalha, Caucaia, Crato, Eusébio e Juazeiro do Norte.



As entrevistas da região do Crajubar foram realizadas na Rádio O POVO CBN Cariri e tiveram repercussão no O POVO.



Já os candidatos de Caucaia e Eusébio foram sabatinados no podcast Jogo Político, disponível no canal do Youtube do O POVO.