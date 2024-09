Sarto e RC rechaçam polarização Evandro-André em Fortaleza: "Estratégia do PT"

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Sarto e Roberto Cláudio em caminhada de campanha na avenida Beira-Mar, em Fortaleza

Candidato à reeleição em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) afirma que o PT está numa "estratégia claríssima de tentar polarizar essa eleição". A colocação é endossada pelos correligionários Roberto Cláudio e André Figueiredo, respectivamente, presidentes municipal e nacional do PDT.

Em entrevista coletiva realizada neste domingo, 22, antes de caminhada com apoiadores na Avenida Beira-Mar, Sarto comentou que, não apenas o candidato do PT, Evandro Leitão, mas "os satélites do PT", têm o desejo de "replicar o que aconteceu na eleição para governador", em 2022, que elegeu Elmano de Freitas (PT) no primeiro turno do pleito.

"Eu acho que Fortaleza está percebendo isso. Fortaleza é uma cidade vanguardista, é uma cidade diferenciada, que não se queda ante a hegemonia simplista, a avaliações simplistas. Quem imaginar que Fortaleza cai nesse conto, eu acho que está indo pelo lugar errado", cravou o prefeito.

Roberto Cláudio, por sua vez, reforçou a análise do colega de partido, mas acrescentou crítica a Evandro.

"A pauta aqui é outra. A pauta é Fortaleza, é o futuro da cidade. E por mais que esse candidato tenha metade do tempo de TV, os apoiadores na TV o tempo inteiro, não tenha preparo, não tenha nenhum tipo de qualidade e proposta para poder liderar a cidade, eles continuam com a mesma ladainha", disse o ex-prefeito, acrescentando se tratar de "desespero" dos adversários petistas.

Em conversa com O POVO, Roberto Cláudio disse que Evandro "sozinho não consegue se estabelecer nessa disputa". "Estão o tempo todo querendo artificializar um ambiente de polarização que definitivamente não existe, não é a narrativa dessa campanha, para poder ter chance de ir para o segundo turno. É claramente uma artificialização criada pela narrativa do PT e do Palácio da Abolição".

Presidente interino do PDT, André Figueiredo disse que, "quando não se tem muitas propostas, é importante a polarização — como aconteceu com o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — que também se repita em Fortaleza". Contudo, ele aponta que a capital cearense apresenta um cenário diferente desse. "Por isso que eu vejo que a população de Fortaleza saberá reconhecer e não entrar em nenhuma aventura".

O ex-prefeito também avaliou as quatro candidaturas melhores colocadas nas pesquisas. Segundo RC, "alguns parecem ter uma cara nova, mas são completamente corroídos e velhos no sentimento da política. E outros, como o Sarto, que têm maturidade, experiência, preparo, realização, equipe".

E projetou: "Fiquem certos que estou falando: A gente já identificou isso internamente. A candidatura do Sarto se fortalece, ganha respeitabilidade cada vez mais e a confiança da gente de que vai estar no segundo turno".