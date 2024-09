Vereador denuncia e André reage

Foto: Reprodução/Instagram: @gabrielbiologia e @andrefernandes APÓS denúncia de Gabriel Aguiar, André ajudou na limpeza

Após ato realizado na noite desse sábado, 21, pelo candidato André Fernandes (PL) com a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o vereador Gabriel Aguiar (Psol) foi às redes sociais denunciar sujeira deixada na Praça da Caixa Econômica, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Na tarde deste domingo, 22, o candidato a prefeito de Fortaleza publicou vídeo limpando o local.

"Ontem, fizemos uma festa linda aqui no Conjunto Ceará. Teve muita sujeira, mas está aqui. Viemos hoje, no sol quente, para limpar. Está lindo demais! Estamos junto! Hoje, nós limpamos e varremos a sujeira, mas dia 6 nós vamos varrer o Sarto da Prefeitura", disse Fernandes.

Gabriel, por sua vez, contou que oficiaria a Prefeitura de Fortaleza a fim de que a gestão realizasse a limpeza do local. Ao O POVO, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) informou que realizou, também neste domingo, a limpeza da via pública no entorno da praça, mencionando as avenidas H, I e A. Segundo a pasta, foram recolhidos 304 quilos de resíduos.

Após a ação de Fernandes, vereador voltou às redes sociais e desejou que o candidato "limpe sempre daqui pra frente" nos próximos atos de campanha. "Acabei de saber que o André, envergonhado pela nossa denúncia, teve que cancelar sua agenda para correr atrás do prejuízo e fazer o mínimo: limpar sua própria sujeira. Pena não ter feito o mesmo na Maraponga e em todos seus outros eventos", acrescentou. (Thays Maria Salles)