Wagner: André é "risco"

O candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), reforçou críticas que vem fazendo ao também candidato - e ex-aliado -, André Fernandes (PL). Em transmissão ao vivo nas redes sociais, no fim de semana, Wagner disse que André representa um risco e acusou o agora adversário de voltar atrás com frequência em alegações durante sua trajetória política. Ele aproveitou também para comparar sua experiência e a de Fernandes.

Wagner iniciou a transmissão falando sobre decisão judicial que rechaçava um pedido de resposta feito pela campanha de André. No decorrer da fala, o candidato do União Brasil usou trecho da decisão para começar a criticar o adversário que, segundo ele, volta atrás em diversas alegações quando percebe que se tornam problemáticas para si.

"Estou imaginando aqui as propostas de campanha. Ele prometeu acabar com a Agefis (Agência de Fiscalização de Fortaleza) aí começa o mandato e vai dizer: 'Não, eu estava brincando'. Ele prometeu acabar com a Taxa do Lixo, aí vai e fala: 'Estava brincando, era ironia, vai abaixar a arrecadação'. Imagine como vai se posicionar", comentou. (Vítor Magalhães)