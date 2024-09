Em primeira agenda durante as férias, Camilo participa de carreata no José Walter

Foto: João Filho Tavares/ O Povo CAMILO participou de carreata no José Walter com Evandro

Em primeira agenda política desde que entrou oficialmente de férias do Ministério da Educação (MEC), Camilo Santana (PT) participou, nesta segunda-feira, 23, de uma carreata ao lado do candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT), no bairro José Walter, na Capital. O ex-governador estará afastado do MEC até o dia 4 de outubro.

Na ocasião, Camilo considerou que a campanha de Evandro “tem crescido constantemente” e destacou o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT). Essas alianças e parcerias a nível federal e estadual são bastante destacadas na campanha do petista.



“A campanha tem crescido constantemente, a partir do momento em que a população conhece o Evandro, conhece as propostas do Evandro, os apoios importantes que o Evandro tem, até porque eu fui governador, sei da importância de você ser um gestor e, tendo o Governo Federal, tendo o Governo Estadual, alinhado, quem ganha com isso é a população”, disse.



O ex-governador também afirmou que estão “otimistas”, pontuando o crescimento de Evandro nas últimas pesquisas eleitorais. “A expectativa é que, até a reta final no dia 6, o Evandro possa ter uma grande votação pela população para compreender a importância desse projeto na cidade de Fortaleza”.

Camilo ficará longe do MEC até o dia 4 de outubro e, durante o período, deverá se dedicar às campanhas dos candidatos da legenda no Estado. No último sábado, 21, o ex-governador participou de motociata com o candidato Fernando Santana (PT), em Juazeiro do Norte.



“Vamos fazer reuniões, vamos fazer entrevistas, vou participar de atividades. Não só em Fortaleza, também vou para outras cidades no interior. Agora mesmo, no final de semana, estive no interior. Hoje é o primeiro dia de afastamento do Ministério e é a minha primeira atividade política aqui, para apoiar o nosso querido Evandro Leitão como candidato e futuro prefeito de Fortaleza”, detalhou.

Evandro também apontou o crescimento da própria candidatura e destacou que não tem preferência de candidatos para enfrentar em um possível segundo turno. O petista ainda afirmou que tem procurado “fazer uma campanha propositiva, sem ataques, sem agressões”.



“Se você pegar desde o início, você vai ver que, praticamente, nós estamos sofrendo agressões, mas, a cada agressão, a gente apresenta propostas, que é isso que o povo efetivamente quer”, considerou.