PF prende coronel e secretário com R$ 150 mil e lista de eleitores

O ex-secretário adjunto da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS) e coronel da reserva remunerada, Lauro Prado, e o secretário do Turismo de Paracuru, Angelo Tuzze Moreira, foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro e crime eleitoral. A prisão foi feita pela Polícia Federal nesta segunda-feira, 23, na Região Metropolitana de Fortaleza.

As identidades de ambos foram confirmadas por fonte da Segurança Pública ao O POVO. Por meio de nota, a PF informou que apreendeu R$ 150 mil e prendeu duas pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro em São Gonçalo do Amarante, Ceará. O coronel foi comandante geral da Polícia Militar do Ceará e o motivo da prisão seria a suspeita de prática de crime eleitoral.

"Durante as buscas no veículo foram encontrados R$ 150.000,00 ocultados em uma sacola nos pés do passageiro, além de material de campanha, lista de eleitores, documentos e mídias", informou a PF.

O POVO apurou que o coronel da reserva atuava em uma secretaria do município de Paracuru. A reportagem apurou ainda que o oficial estava nas proximidades de um hotel quando foi detido e encaminhado à sede da Polícia Federal. Em seguida, ele foi levado à sede do Batalhão de Choque, na Praia do Futuro.



Lauro Prado ingressou como comandante geral da PMCE em 2013. O profissional da segurança também atuou, em 2022, na Companhia de Policiamento de Trânsito.

A Polícia Federal teria recebido as informações da população e abordaram o automóvel na CE-085 (Via estruturante). O veículo seguia de Fortaleza para o Interior do Estado. De acordo com o órgão, a investigação seguirá para a identificação dos demais envolvidos e os responsáveis poderão ser condenados a penas de até 10 anos de reclusão.