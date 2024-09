Sabatina O POVO News: Zé Batista defende manter Taxa do Lixo apenas para os ricos

Foto: Samuel Setubal SABATINA O POVO News com Zé Batista (PSTU)

Candidato do PSTU a prefeito de Fortaleza, o operário da construção civil Zé Batista afirmou que revogaria a Taxa do Lixo para todos os trabalhadores que moram na Capital. O socialista disse que manteria a cobrança aos ricos e, além disso, criaria novos meios de taxação das grandes fortunas, dentro do que compete à administração municipal.

O raciocínio do candidato do PSTU é de que os estratos mais pobres da Capital pagam impostos em mesma proporção que os ricos, o que considera injusto. "Esse debate de imposto, se você faz ele individual, é claro que o milionário vai dizer: 'eu pago mais do que você, Zé Batista'. Agora, se você pega isso proporcional ao número de habitantes da cidade ou do País, é claro que quem paga mais taxa do lixo em Fortaleza são os mais pobres."

"Não só a Taxa do Lixo, mas cobrar imposto sobre o lucro das grandes empresas, o imposto sobre o patrimônio, entende? Aqui na Praia do Futuro tem algumas casinhas de trabalhadores, eles pagam o mesmo imposto num papel de energia do que uma casa de barão, de milionário lá na Praia do Futuro", adicionou o candidato aos entrevistadores Ítalo Coriolano e Henrique Araújo, ambos colunistas do O POVO.

Batista defende que as ideias do PSTU passem não somente pelos vereadores, mas pela apreciação de um grande conselho popular, instituído no primeiro dia de eventual governo, cujas decisões teriam mais importância que as da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Questionado sobre a suposta inconstitucionalidade da ideia, ele respondeu: "Olha, a Constituição brasileira, o que é que ela diz? Que é dever do estado garantir saúde, educação, moradia, saneamento básico e isso falta. Em todo o Brasil as pessoas passam fome, não tem casa para morar, não tem saúde de qualidade, não tem uma educação pública de qualidade e isso está na Constituição."

