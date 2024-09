Camilo rebate Tasso após ser chamado de "coronel": "Precisa se olhar no espelho"

Foto: Samuel Setubal MINISTRO Camilo Santana rebateu ontem críticas do ex-governador tucano

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), respondeu a comentário do ex-governador Tasso Jereissati (PSDB) segundo o qual o petista tem "características de coronel de fazer Adauto Bezerra ficar vermelho". "Ele precisa se olhar no espelho, né, às vezes, porque todo mundo sabe a minha maneira de agir de diálogo, de respeito, de simplicidade", disse Camilo nessa terça-feira, 24, ao O POVO, após ser entrevistado pela Rádio O POVO CBN.

Adauto foi derrotado por Tasso em 1986, na disputa ao Governo do Ceará. A vitória do tucano pôs fim ao ciclo dos coronéis que comandaram a política cearense por 20 anos. No programa Debates do Povo da última segunda-feira, 23, da Rádio O POVO CBN, Tasso afirmou que se tivesse um irmão no controle das verbas da Secretaria da Cultura ou a esposa como secretaria de Estado seria chamado, "com razão", de coronel.

"Eu fui o governador que não coloquei um familiar no meu governo e olhe que a minha mulher trabalhou muito. A minha mulher, hoje, é reconhecida numa das ações mais reconhecidas no Brasil que é o programa Mais Infância Ceará, tudo voluntário. Quando eu saí do governo, ela foi convidada, foi uma decisão dela dar sua contribuição e tem feito um grande trabalho. Aliás, eu nem queria", afirmou Camilo.

Camilo está de férias do MEC para atuar em favor dos aliados que disputam prefeituras pelo Ceará, em especial Evandro Leitão (PT), candidato a prefeito de Fortaleza. Tasso estreou na campanha de José Sarto (PDT), atual prefeito, no último dia 18, ao lado de Ciro Gomes (PDT).

"Eu não sou mais governador. Então, as pessoas têm o reconhecimento delas", prosseguiu Camilo.

E adicionou, agora diretamente sobre Tasso: "Agora, ele falar isso de mim... Ele precisa se olhar no espelho, né, às vezes, porque todo mundo sabe a minha maneira de agir de diálogo, de respeito, de simplicidade. Acho que a coisa mais importante para mim como homem público, a gente está na vida pública, é o reconhecimento da população. Então, estou muito tranquilo, respeito, jamais vou falar pessoalmente de ninguém, porque é um ex-governador, enfim. Mas, claro que ele fala o que quiser."

Onélia Santana, esposa de Camilo, conduziu o programa Mais Infância durante o governo do marido. Atualmente, é secretária da Proteção Social no governo Elmano de Freitas (PT).

Irmão de Camilo, Tiago Santana é diretor-presidente do Instituto Mirante, organização social sem fins lucrativos que atua para contribuir com as gestões das políticas culturais do Ceará.

Para isso, a instituição trabalha em linha com a Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE). A atuação do Mirante é ligada à administração e realização de atividades em equipamentos públicos culturais do Ceará, com ênfase para Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) e para o Complexo Cultural Estação das Artes.

Camilo cita "coerência" como razão para apoiar adversários do PT em Canindé, Palmácia e Acopiara

Nas eleições deste ano, Camilo está contra o PT em pelo menos três municípios do Interior: Acopiara, Canindé e Palmácia. À reportagem, ele afirmou que esta "decisão pessoal" foi informada ao comando partidário com antecedência.

Em Palmácia, Camilo apoia o ex-deputado estadual Leonardo Araújo, do PSB, contra o candidato Marcondes Barbosa, do PT, atual vice-prefeito. Somente neste município o PT tem espaço na chapa. Leonardo é apoiado pelo atual prefeito, David Martins (PSB).

Nas outras duas cidades, o PT compõe a aliança de partidos sem presença na cabeça da chapa ou na vice. Em Acopiara, Camilo está ao lado da candidata Fabia Almeida (MDB), apoiada pelo prefeito Antônio Almeida Neto (MDB). O PT está na coligação do candidato Dr. Vilmar (PSB), adversário de Fabia.

Em Canindé, o ex-governador se alia a Kledeon Paulino (Republicanos), nome escolhido pela prefeita Rozário Ximenes (Republicanos). Enquanto o PT está na aliança do adversário Professor Jardel (PSB).

"Eu sempre procurei ser uma pessoa coerente. Lá em Palmácia, o atual prefeito nos apoiou, mas infelizmente teve um problema lá do ponto de vista do meu partido, mas eu fiz questão de reconhecer, de ser grato às pessoas que sempre estiveram do nosso lado, principalmente na eleição do Elmano para governador, (minha) para senador e (do Lula) para presidente. Por isso, o meu posicionamento em relação a isso, mesmo contrariando (o PT). Mas foi conversado com o meu partido, eu disse que mesmo com a decisão do partido, eu falei que meu posicionamento pessoal seria esse", afirmou Camilo ao O POVO sobre Palmácia.

Sobre Canindé, Camilo disse que a prefeita Rozário "sempre foi uma grande parceira". Ele disse que "lutou" para que o PT estivesse junto de Kledeon. Segundo o principal líder do PT no Ceará, o partido tomou conhecimento da sua decisão e ainda assim optou por cerrar fileiras com o Professor Jardel (PSB).

Questionado sobre os posicionamentos contrários ao PT geram rusgas com setores do partido, Camilo respondeu que sempre busca ser "franco" e "sincero". "Em alguns locais, neutralidade, não me posicionei nem para um lado nem para outro, porque os dois lados nos apoiaram. Então, sempre procuro ser justo nessas situações".