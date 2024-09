Fortaleza: Chico Malta defende tarifa zero nos ônibus e redução da jornada de trabalho

Foto: Samuel Setubal Sabatina com Chico Malta do PCB, candidato à Prefeitura de Fortaleza, ocorreu no O POVO News 1 edição.

Candidato do PCB à Prefeitura de Fortaleza, Chico Malta destacou a importância da redução da jornada de trabalho e a tarifa zero nos transportes coletivos da Capital. Nessa terça-feira, 24, ele foi sabatinado no programa O POVO News (1ª edição).

A redução da jornada e a tarifa zero são algumas das principais propostas de Malta, que falou sobre o plano de governo para a cidade durante o programa. O candidato do PCB foi o segundo entrevistado de uma série de sabatinas que seguirá durante esta semana e na próxima. A definição da ordem dos entrevistados ocorreu em sorteio.



O advogado e militante comunista comentou ainda sobre o indeferimento da candidatura pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Em 2022, Malta concorreu ao cargo de governador do Estado e, segundo o órgão, não teria prestado contas com a Justiça Eleitoral. O partido entrou com recurso, porém o pedido foi negado pela Corte.

“O indeferimento da campanha se deu, única e exclusivamente, por questões formais e burocráticas. Como sou também advogado, fui o advogado da campanha. O PCB não recebeu um centavo de fundo eleitoral, toda a nossa prestação de contas é zerada e foi juntada nos prazos legais junto ao TRE. Por ter faltado um documento, que é a procuração do Chico Malta candidato para o Chico Malta advogado, o tribunal considerou a inexistência de documento essencial e considerou as contas como não prestadas”



Malta ainda garantiu que o nome dele estará na urna e afirmou que os eleitores poderão votar "tranquilamente" no dia 6 de outubro.

Redução da jornada de trabalho

Em relação às propostas, o candidato defendeu a redução da jornada de trabalho, apontando que a medida é um “gerador de emprego e de renda” e pode chegar até nos setores privados.



“Ao contrario do que alguns dizem, é um gerador de emprego, de renda e de riqueza para o município. Não só no setor público, mas também seria feita uma ampla discussão com setores privados que poderiam aderir essa medida. É uma medida que não é socialista. Em muitos países capitalistas estão aplicando a redução da semana de trabalho, países inclusive de ponta da economia capitalista”, disse.



Segurança pública

Sobre a segurança pública, Malta defendeu que o trabalho deve ser feito de forma integrada. O advogado considerou que, atualmente, a Guarda Municipal de Fortaleza difere pouco da Polícia Militar do Estado do Ceará (PCCE) e considerou que o órgão municipal deve ser comunitário.



“A Guarda Municipal virou uma polícia municipal, virou uma extensão da Polícia Militar. O armamento da Guarda Municipal, a estrutura, o modus operandi, pouco difere das ações da Polícia Militar [...] A Guarda deve ser comunitária, integrada, por exemplo, com a Seduc no sentido da proteção. Nós aumentaremos o efetivo da Guarda, não para criar pelotão de bairro, ou seja, mais repressão. Nós vimos que o caminho não é por aí, só faz aumentar a violência, essa concepção de inimigo interno. A nossa concepção será de Guarda Comunitária de proteção, principalmente, da nossa população de jovens e adolescentes”, explicou.



Transporte público

Outra proposta que compõe o seu plano de governo é sobre transporte público gratuito para a população. O candidato afirma que o programa seria aplicado de forma gradual. "Vamos iniciar com estudantes, ampliar para os desempregados, que já são penalizados pela perca do emprego e não têm como estar se movimentando na cidade a procura de emprego, e não podemos limitar isso a tantas passagens [...] Fortaleza não aguenta mais a quantidade de veículos particulares nas vias" completou.

Colaborou Cíntia Duarte