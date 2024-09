Girão diz que Evandro está "atraindo" André "como uma arapuca" para o 2º turno

Foto: Taynara Lima/O POVO Senador e candidato Eduardo Girão (Novo) participou do evento "Conservadores em Ação" na noite desta terça-feira, 24

Em avaliação sobre o atual cenário das eleições em Fortaleza nessa reta final antes do primeiro turno, o senador e candidato Eduardo Girão (Novo) considerou que Evandro Leitão (PT) deseja disputar um eventual segundo turno com o deputado federal André Fernandes (PL). A fala do candidato foi feita no evento “Conservadores em Ação”, realizado na noite desta terça-feira, 24.

Girão ainda afirmou que o petista sabe que seria “fácil” derrotar o candidato do PL em um embate no segundo turno. “O Evandro está atraindo o André Fernandes como uma armadilha, como uma arapuca, você vê a estratégia do Governo. Ele sabe que é fácil derrotar o André Fernandes no segundo turno”, disse.

Eduardo Girão também apontou a possibilidade de ir para o segundo turno e considerou que é o único candidato com chances de vencer um concorrente da esquerda em um possível embate no dia 27 de outubro.

“Como eu tenho a menor rejeição segundo as pesquisas, eu sou o que tem condição de ganhar de um Evandro, de um Sarto, do pessoal da esquerda [...] Eu estou buscando apoio para o segundo turno, eu tenho confiança de que nós vamos para o segundo turno. Quem sabe, ainda no primeiro turno, a gente possa ter apoio de candidatos que estão derretendo nas pesquisas e que podem reforçar. Só eu tenho chance de ganhar dessa turma da esquerda no segundo turno”.

Ainda analisando a disputa entre os candidatos, principalmente com troca de ataques entre André e Wagner, o senador considerou que “há uma briga generalizada em Fortaleza pelo poder” e destacou que essa não é a hora de “dancinhas” ou ataques entre os concorrentes à direita.

“Eu acho que chegou a hora de razão e não de dancinha, de emoção, de ataque. Ninguém aguenta mais isso. Eu acho que o eleitor de direita está vendo. Essa briga está ficando feia, está indo para o lado pessoal. Quem é que ganha com isso? Vamos parar para pensar [...] Deixa eles brigarem, a gente está passando aqui no meio, olhando para a população. Eles estão olhando para 2026, muitas vezes”.



A troca de ataques entre os candidatos de direita André Fernandes e Capitão Wagner, por exemplo, tem crescido nos últimos dias que antecedem o primeiro turno. A disputa acirrada pelo voto dos eleitores conservadores fez com que os dois postulantes, que aparecem próximo de acordo com as últimas pesquisas eleitorais, subissem o tom das críticas e aumentassem as acusações, levadas, inclusive, para o horário eleitoral gratuito.

“A gente está chegando na reta final e está vendo que, para muitos políticos, os fins justificam os meios e eu estou preocupado com a essência das nossas pautas, das nossas causas. A direita, os conservadores não podem ficar vendo uma briga de um contra o outro por poder, é hora de maturidade, é hora de firmeza em relação aos valores e princípios que a gente defende”, avaliou o candidato do Novo.