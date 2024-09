Avaliações das gestões Sarto, Elmano e Lula

Foto: Samuel Setubal/Aurélio Alves/Aurélio Alves Pesquisa Datafolha Fortaleza questionou os eleitores da Capital sobre a avaliação das gestões de José Sarto, Elmano de Freitas e Lula

A quarta pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo O POVO e divulgada ontem questionou os eleitores da Capital sobre a avaliação das gestões do prefeito José Sarto (PDT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente Lula (PT). O levantamento mostra que os números se mantém estáveis, com poucas mudanças em relação ao levantamento realizado no início deste mês.

No caso do governo do prefeito José Sarto, 21% dos eleitores avaliaram como "ótimo ou bom", mesmo número registrado no levantamento do início do mês. 42% dos eleitores consideraram a gestão atual como "regular", uma oscilação positiva de um ponto percentual comparado ao levantamento anterior. 35% considerou o mandato como "ruim ou péssimo" (era 36% no início de setembro).

O levantamento Datafolha Fortaleza também apontou que o governo Elmano de Freitas é avaliado como "ótimo ou bom" por 33% dos entrevistados e como "regular" por 35%. Os números são os mesmos registrados no início deste mês. Já 29% considera a gestão como "ruim ou péssimo", enquanto 3% não opinaram. A gestão do petista completou um ano e oito meses.

A gestão do presidente Lula é avaliada como "ótimo ou boa" por 43% dos eleitores, regular por 23% e "ruim ou péssima" por 33%, enquanto 1% não opinou. (Taynara Lima)